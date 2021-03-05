 

Ученые с помощью Hubble раскрыли тайну загадочного затемнения красного гипергиганта

05.03.2021, 20:28, Разное
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При помощи телескопа Hubble космического агентства NASA исследователи установили причину резкого затемнения красного гипергиганта VY Canis Majoris. Аналогичным образом из вида пропадала звезда Бетельгейзе, когда она значительно тускнела.
Несмотря на то, что красный гипергигант VY Canis Majoris ярче Солнца в 300 000 раз иногда его светимость необъяснимым образом падала до такой степени, что звезду долгое время не могли увидеть. Такие периоды длились несколько лет. Однако телескоп Hubble зафиксировал процессы, влиявшие на уровень яркости светила.

Оказалось, что из-за собственных выбросов, похожих на солнечные протуберанцы, красный гипергигант сам себя закрывал. Дело в том, что гигантские дуги плазмы, выбрасываемые с верхних слоев звезды, не имели физической связи с ней. Они двигались в противоположном направлении и полностью ее закрывали благодаря колоссальным размерам.

Такие извержения дуг плазмы происходили дважды: в 19-м и 20-м веках. Именно тогда значительно снижалась яркость красного гипергиганта VY Canis Majoris. Эти выбросы приводят к уменьшению массы звезды, что может стать причиной ее схлопывания в черную дыру вместо традиционного взрыва сверхновой.

Источник: in-space.ru



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