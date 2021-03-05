Ученые создали способные восстановить зрение слепым искусственные имплантаты сетчатки

05.03.2021, 20:28, Разное

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Швейцарские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать искусственные имплантаты сетчатки глаза, способные помочь частично восстановить утраченное зрение. Разработанные устройства работают в комплекте со специальными очками и микрокомпьютером.

В процессе научной работы, продолжавшейся около пяти лет, специалисты, представляющие Федеральную политехническую школу Лозанны (Швейцария), смогли разработать набор, включающий сверхтонкие титановые электроды, имплантацию которых возможно произвести прямо в человеческую сетчатку. Они, в свою очередь, способны транслировать в сетчатку совокупность сигналов от “умных” очков, состоящих из микрокомпьютера и цифровой камеры. Сами электроды нанесены на поверхность специальной тонкой подложки из гибкого полимерного материала, размеры и формы которой несложно изменить посредством растяжения её произвольным образом. Исследователи заверили, что поле зрения разработанной ими киберсетчатки составляет около 43 градусов, что вдвое превышает возможности Argus II и прочих аналогичных устройств. К слову, разработка уже была проверена специалистами на грызунах, а также с применением искусственных заменителей сетчатки и приборов диагностики. Выяснилось, что киберсетчатка способна очень эффективно воспринимать световые вспышки от очков, передавая сигналы в разделы сетчатки с пиксельной точностью.

“С помощью нашей разработки слепые смогут обрести искусственное зрение. Сейчас она включает в себя 10,4 тысячи пикселей, каждый из которых подключается к сетчатке индивидуально. Мы подобрали такое число электродов и расстояние между ними, при котором изображение не рассыпается на части, и при этом пациент может отличить одну точку от другой”, – объяснил нюансы разработки один из создателей инновационного устройства Диего Гецци. Материалы научной работы были опубликованы в издании Communication Materials.

Источник: nauka.tass.ru