Мнение: Настя против Мити. Почем благотворительность для народа

05.03.2021, 20:26, Разное

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“митя” Алешковский

В нашем богоспасаемом интернете уже пару недель гремит очередная эпическая битва: неугомонная Анастасия Миронова поставила себе целью вывести на чистую воду широко известного (в узких кругах) “благотворителя” и “мецената” Митю (так!) Алешковского, и написала о нем и его “благотворительных фондах” серию разоблачительных постов.

Хотя, конечно – ну как сказать “гремит”? Гремит в основном в Настиных блогах (у нее в ФБ и на Дзене по 16 тысяч подписчиков), а в целом это больше похоже на борьбу Эллочки-людоедки с Вандербильдихой. Вандербильдиха по имени Митя лишь лениво пару раз отмахнулась от назойливой Мироновой, как от писка комара.

Вот цитата из поста Мироновой, с которой, собственно, все и закрутилось:

“третий день кипит в интернете спор: известный профессиональный благотворитель Митя Алешковский, возглавляющий портал “Такие дела” и фонд “Нужда помощь”, написал, что у него большая зарплата и он этим гордится, потому что всегда считал, что в благотворительном секторе платить должны “по рынку”, то есть, конкурентную зарплату. Алешковский отметил, что у него в подчинении 100 человек, тут же сторонники мужчины по имени Митя заявили, что в Москве менеджер такой же квалификации в частном бизнесе получал бы от 800 тысяч в месяц. Дескать, столько и надо платить Алешковскому, который, на минуточку, занимается тем, что помогает другим фондам привлечь деньги на их проекты. Сам Митя считает, что ему даже недоплачивают. И тут же пишет, что у него одна машина, он ее отдал маме, у жены – еще одна, неудобное, поэтому благотворитель взял в лизинг третью и отдает по 57 тысяч в месяц за нее. Напомню, Алешковский попадал когда-то в скандал – оказывалось, что у него была платиновая карта пассажира нашей крупнейшей авиакомпании. И тогда уже стали спрашивать, как же Митя налетал на деньги жертвователей столько миль. Заметьте, у Мити Алешковского есть только школьное образование. И он уверен, что его работа стоит и 800 тыс. в месяц”.

Я еще удивился: а почему, собственно, об этом пишет одна Миронова, которую считают “скандальной”? Ведь все фокусы с мошенничеством на теме благотворительности – это как-то особенно погано, если по Данте – это один из наихудших грехов, “обман доверия” и “издевательство над слабыми”, таких помещают у Данте на самые нижние уровни ада. Почему только Настя этим занимается? Это что, больше никому не интересно? казалось бы – ну тема просто благодатнейшая, эти мордатые благотворители подставляются просто на каждом шагу и совсем уже страх потеряли… но нет – никому как бы не надо…

Потом, правда, я вспомнил, что в стране ведь уже практически закончились СМИ – так что писать банально некому. И успокоился. Тут ведь примерно как с нынешней полицией/милицией: искать преступников никто не станет, пока за это не заплатят. Рынок! За “Митю”, видимо, пока не заплатили – вот он и процветает.

Вообще любая благотворительность, основанная на сборе средств (а не на схеме, когда лично богатый человек просто сам выделяет свои средства) – это прежде всего вопрос доверия. Люди дают деньги не напрямую страждущим, а КОМУ-ТО – рассчитывая, что этот КТО-ТО

а) лучше знает, кто более всех нуждается

б) он передаст их деньги тем, кто более всех нуждается (а не потратит на себя и свои личные нужды)

Доверие, по идее – материя тонкая. Оно исчезает при малейшем подозрении в нечистоплотности и корысти. Ведь благотворитель, отдающий деньги мошеннику, обламывается не однажды, а минимум дважды: во-первых, его благой порыв не доходит до тех, кому он в самом деле хотел помочь, а во-вторых – его деньги идут на улучшение благосостояния мошенника, чего жертвователь вовсе не хотел.

Поэтому вопрос репутации в таких делах – ключевой. ДОЛЖЕН БЫТЬ. Но не в России. В России почтеннейшей публике по факту совершенно неинтересно, кто такой Митя и откуда у него деньги, чтобы иметь три машины и по два месяца отдыхать с семьей в Грузии. Публика, видимо, считает, что проявляет таким образом деликатность. Хотя на деле она проявляет таким образом лишь коронную российскую апатию и равнодушие.

С “Митей”, правда, все, по всей видимости, еще интереснее. Там, похоже, даже не примитивное “воровство на доверии” – это было бы слишком просто, да и “Митя”, наверно, при такой простой схеме так долго бы не продержался, давно бы или сел, или сбежал с деньгами. А он ведь маячит у всех на виду последние лет 15 как минимум – хотя никто понятия не имеет, кто он такой и откуда взялся.

Я заглянул на тот самый портал “Такие дела” – тот, которым возмущалась сама Альбац (!!) с “Эха Москвы”, мол, они “воруют журналистов” у того же “Эха”, так как… “устанавливают им баснословные оклады”. Неплохо для благотворительного портала. Честно говоря, никогда до этого на нем не был (видимо, потому, что равнодушен к благотворительности – эмпатии-то нет).

Был, честно говоря, поражен: “Такие дела” – это реально мощное федеральное СМИ, в котором благотворительность, жизнь больных и инвалидов – лишь одна из тем, а так-то оно обо всем: тюрьмы, протесты, проблемы ЛГБТ – всё, что волнует жителя РФ. Вот, по-моему, реально прекрасный репортаж: “Трудовое рабство, похищения, пытки и убийства: о реабилитации зависимых в России”. А я уж думал, что после кончины “Русского репортера” репортажи в России кончились…



Вертикаль благотворительности

Но еще поразительнее масштабы. Во-первых, деньги, которыми ворочает “Митя” – сотни миллионов рублей в год, внизу сайта гордо красуется общая цифра сборов за 5 лет – более 1,5 млрд. рублей. Миронова: “Алешковский пишет, что их бюджет в прошлом году составил 580 миллионов (финансовой отчетности еще нет). Думаю, ему достататочно в простой и ясной форме написать, сколько из этих миллионов ушло на зарплаты персонала, аренду, рекламу”.

А еще удивительнее – концепция. Как ни смешно, но явно оппозиционный, КОНТРсистемный проект современной РФ… тоже представляет собой централизованную вертикаль с центром в Москве! Митя управляет не фондом, а “фондом фондов” – на что прямо и указано прямо на сайте “Нужна помощь”: «Нужна помощь» — это «фонд фондов». Мы занимаемся развитием системной благотворительности в России, помогая каждому, кто так или иначе решает социальные проблемы, делать это эффективнее, профессиональнее, опираясь на точные данные.

То есть схема такая: “Митя” собирает средства – все эти миллиарды – на себя… а потом как бы распределяет их по всем нуждающимся нашей необъятной Родины. Такое своего рода альтернативное “Министерство благотворительности”. Вспоминается почему-то схема “интернатов мадам Эстер”, описанная в ранних романах Акунина.

На вид схема радующая глаз – большая, красивая, всеохватная, все, как русские люди любят. Но на деле ясно и другое: чем больше “этажей” и “звеньев” в движении денег от жертвователей к страждущим – тем больше будет оседать “на этапах администрирования” и тем менее ПРОЗРАЧНОЙ становится она. Зачем вообще нужен такой монстр с “Митей” во главе – совершенно непонятно. И это не говоря о том, что и сами СУММЫ “на поддержку страждущих” тоже немного смущают. Простой глупый вопрос: откуда в нищей стране столько жертвователей?

Кто это всё “жертвует”? Кому? С какой стати?! Сдается мне, что тут (как оно почти всегда и бывает) вся “благотворительность” – не более чем ширма, чел с детским именем “Митя” – просто болванчик, а основные деньги тратятся на что-то совсем другое, да и переводятся тоже не для благотворительности.

В общем, стремное это всё, от всей подобной мимимишности с “митями” как-то холодок, честно говоря, бежит за ворот. Система из десятков (!) фондов, какой-то портал, все это объединяющий, сжирающий поллимона баксов в год на “корреспондентов и программистов” – зачем это всё? Кто делал настолько громоздкую структуру – “митя”?? У него ж, извините, по лицу все понятно – классический Альхен из бессмертной книги. Кому понадобилась вся эта грандиозная потемкинская деревня посреди российской нищеты?

Ввязалась, в общем, Миронова в какие-то весьма стремные дела. Тревожно за нее.