Мнение: О хорьках в Кремле

05.03.2021, 20:24, Разное

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Ну и ещё к вопросу о воцарившихся нравах в кремлёвском истеблишменте.

Официальный рупор Кремля Дмитрий Песков в очередной раз краснел за своего шефа разъяснил слова своего патрона о «хорьковых». Мол, ничего особенного, так и надо.

Мол, совершенно правильно Владимир #Путин в ходе заседания коллегии МВД назвал эгоистичными и хорьковыми тех, кто вовлекает детей в протестные акции. Так и надо с ними – «хорьками».

Внезапно вспомнилось, как больше 10 лет назад именно хорьками назвал протестующих скандально известный «жемчужный прапорщик» Вадим Бойко. Тогда, по совокупности, он получил сначала выговор «за несдержанность и нарушение устава патрульно-постовой службы», а затем и три с половиной года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года за превышение должностных полномочий – по тому же самому эпизоду.

Но он просто опередил время. Теперь «хорьки» стали частью официального политического лексикона, а за применение насилия к протестующим полицейских и росгвардейцев благодарят и премируют. И если бы в минувшем феврале Вадим Бойко не был вновь осуждён – теперь к полутора годам условно за насилие в отношении представителя власти – его можно было бы возвращать на службу в Росгвардию, обучать молодых, как надо обращаться с митингующими.

Кстати, обратите внимание на разницу в приговорах. Дважды судимому Вадиму Бойко, который после своего задержания за драку ударил по лицу помощника дежурного по ОВД Константина Спиллера, из-за чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти, гуманный суд вновь определил условный срок. А вот индивидуальный предприниматель Данила Беглец, который просто потянул полицейского за рукав во время московских протестов 2019 года, отправился на зону на два года (вышел через год по УДО). А безработному Кириллу Жукову, который тогда же дотронулся до шлема полицейского, стоявшего в оцеплении, из-за чего тот испытал боль от впившегося в подбородок ремешка, присудили три года реального срока (впоследствии приговор скостили до 2,5 лет колонии-поселения). А менеджер Владислав Синица, получивший пять лет за глупый твит про детей силовиков, сидит до сих пор. И всё потому, что «жемчужный прапорщик», пусть и заблудшая овца, но социально и ментально свой, тогда как эти столичные блогеры-хипстеры – «хорьки» же…

Но всё же – какова деградация нынешней власти за 20 лет несменяемости! Если вначале у первого лица был менталитет половника спецслужбы, то теперь он опустился до уровня полицейского прапорщика. А что будет ещё через 10 лет?

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