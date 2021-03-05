Мнение: День рождения упыря

05.03.2021, 20:20, Разное

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Зюганов с товарищами-соратниками почтили память товарища Сталина и в день очередной годовщины кончины товарища Сталина Зюганов с товарищами принесли цветы на могилу упыря.

Имеют право. Не запрещено это. Думаю, что если бы люди знали, где находится могила Чикатило, то и на его могилу какие-то сумасшедшие носили бы цветы…

Но все-равно недоумеваю, почему поклонники Сталина постоянно педалируют, что именно со Сталиным Советский Союз победил фашизм и создал атомную бомбу.

Не было бы сталинского безвременья, возможно, что и вторая мировая война была бы совсем другой. И индустриализация страны прошла с куда меньшими жертвами…

Факт остается фактом, главное «достижение» Сталина – это истребление лучших людей страны. И не надо тиражировать мифы, что Сталин не принимал непосредственного участия в терроре, что ГУЛАГ был успешным экономическим проектом, а в массовости репрессий виноваты сами граждане СССР, якобы написавшие 3 миллиона доносов….

5 марта, по-моему, это не день смерти Сталина, похоже, что 5 марта – день рождения упыря, который все никак не угомонится, и крепко держит за кадык многих и многих живых… И сегодня этому упырю исполнилось 68 лет…

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