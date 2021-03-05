Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V»

05.03.2021, 20:18, Новости дня

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Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V».

«Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича.

Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал РФ в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек.