ЛНР выявила за неделю десятки единиц боевой техники Украины в Донбассе

05.03.2021, 20:18, Новости дня

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Вооруженные силы Украины разместили в Донбассе в течении недели 54 единицы вооружения и техники в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

«За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение 54 единиц техники в жилых кварталах населенных пунктов», – передает сообщение Осадчего РИА «Новости».

Как сказал представитель ЛНР, украинские силовики разместили запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение на железнодорожной станции подконтрольного Киеву города Рубежное, в том числе 27 самоходных гаубиц «Мста-С», один противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» и восемь противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 миллиметров. В ЛНР призвали «жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры».

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.