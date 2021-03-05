 

ЛНР выявила за неделю десятки единиц боевой техники Украины в Донбассе

05.03.2021, 20:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вооруженные силы Украины разместили в Донбассе в течении недели 54 единицы вооружения и техники в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

«За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение 54 единиц техники в жилых кварталах населенных пунктов», – передает сообщение Осадчего РИА «Новости».

Как сказал представитель ЛНР, украинские силовики разместили запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение на железнодорожной станции подконтрольного Киеву города Рубежное, в том числе 27 самоходных гаубиц «Мста-С», один противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» и восемь противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 миллиметров. В ЛНР призвали «жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры».

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / В Apple рассматривают возможность скорого прекращения производства новой модели смартфона iPhone 12 mini

07.08 / В Белоруссии на выборах за три дня проголосовали уже 22,47 процентов избирателей

24.06 / С 1 июля ЕС откроет границы для стран, в которых снижается количество больных COVID-19, Украина в это число не входит – СМИ

31.10 / Власти Британии введут общенациональный карантин на месяц

10.09 / В Киеве ужесточили карантинный режим

03.09 / Джордж Кент: США готовят санкции в отношении режима Лукашенко

16.10 / Белоруссия заявила, что рассчиталась за российский газ

29.01 / Суд отменил домашний арест Стерненко

21.09 / CNN – Япония вышла на новый рекорд по долгожителям

03.12 / В 2021 году РФ запустит больше грузовых кораблей на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска