Мнение: Россию приравняли к Конго, постиндустриальные рабочие места и патриотические проекции

05.03.2021, 20:08, Разное

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1. Американская организация «Дом Свободы» («Фридом Хаус») продолжает уныло фантазировать про несвободу в России. По мнению самопровозглашённых специалистов по свободе, её уровень у нас примерно такой же, как в беднейших африканских странах, или даже несколько ниже:

https://lenta.ru/news/2021/03/04/mama_africa/

Россию приравняли к Демократической республике Конго и Республике Конго по уровню гражданских и политических свобод. Подобные выводы содержатся в докладе правозащитной организации Freedom House.

Все три страны получили 20 баллов из 100 возможных и были отнесены к «несвободным». Россию обогнал ряд стран Африки, включаю Руанду, Джибути, Зимбабве, Уганду и Мали. От США Россию отделяет 63 очка.

Первое место разделили Норвегия, Швеция и Финляндия — каждая из них набрала по 100 очков. Самую низкую строчку занимает Сирия, она получила всего один балл. Следом идет Южный Судан и Эритрея, получившие по два балла. Северная Корея получила 3 очка.

Казалось бы, с точки зрения здравого смысла, тезис «Россия по свободе на уровне Конго» со всех сторон невыгоден американским свободозащитникам. Здесь возможны следующие варианты:

А. Предположим, в России свободы действительно так же мало, как в Конго. Однако уровень жизни в России на порядки выше. Неизбежно возникает вопрос: так уж ли ценна та свобода, которую пропагандирует «Фридом Хаус»?

Б. Предположим, в Конго свободы действительно так же много, как в России: там тоже весьма свободные СМИ, свободный интернет и честные выборы под наблюдением видеокамер. Получается, что Конго тогда исключительно свободное государство. Но если даже страны в конце мирового рейтинга столь свободны, то в чём тогда смысл существования «Фридом Хаус»? За что они борются, не ломятся ли они в открытую дверь?

В. «Дом Свободы» просто нагло врёт про свободу в России, и это уже не предположение. Соответственно, для нас репутация этой организации ниже плинтуса.

Проблема в том, что манипулятивные рейтинги «Фридом Хауса» рассчитаны больше не на нашу, а на иностранную аудиторию, которая слабо знакома с реальной ситуацией в России. Американцы, глядя на этот рейтинг, наивно радуются, что несмотря на корпоративную цензуру в СМИ, травлю инакомыслящих и фальсификации в архаичной системе выборов, у них, по крайней мере, «не как в России».

2. К вопросу о высокотехнологичных рабочих местах. Петербургская фармкомпания «Гротекс мед» открывает новое производство по выпуску антител. Это хайтек — инновационные препараты:

https://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/6040a7ee9a794714e250251d

Новый участок является «живой» фабрикой, т.е. она выпускает препараты, используя живые организмы, объяснили на предприятии.

Теперь Solopharm сможет выйти на рынок антител, применяемых для лечения онкологических, аутоимунных и офтальмологических болезней.

Инвестиции в проект — больше миллиарда рублей. Потенциальный рынок — десятки триллионов рублей. А всего работает в компании… около тысячи человек.

Это специфика постиндустриальной экономики. Даже когда вы открываете что-то очень важное и большое, ваша потребность в персонале ограничена. Вам не нужны 10 тысяч токарей, которые будут стоять за примитивными станками в огромных цехах. Вам нужно дорогостоящее оборудование и небольшая команда инженеров с учёными, которые будут на этом оборудовании работать.

3. Отличный проект в Петербурге:

https://www.rbc.ru/spb_sz/02/03/2021/603de8af9a7947320065a77b

Около 20 брандмауэров в центре Петербурга будут украшены световыми проекциями с изображением картин знаменитых художников, портретов выдающихся ученых и утраченных городских храмов. Об этом сообщает пресс-служба «Ленсвета» (реализует проект). Накануне, 1 марта, в городе появилась вторая по счету такая проекция.

Первую — с изображением Федора Михайловича Достоевского — горожане увидели в ноябре 2020 года (к его 200-летнему юбилею) на брандмауэре дома в Кузнечном переулке, где располагается музей писателя. Вторая проекция с изображением известного инженера и изобретателя Федора Аполлоновича Пироцкого появилась 1 марта (в день 176-летия со дня его рождения) на брандмауэре здания № 91 по Московскому проспекту, рядом с трамвайным парком № 1.

Напомню, что на «Справочнике патриота» есть большие статьи с подборками выдающихся изобретателей, инженеров и учёных России:

https://ruxpert.ru/Знаменитые_изобретатели_и_инженеры_России

https://ruxpert.ru/Знаменитые_учёные_и_философы_России