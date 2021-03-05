Мнение: «Говяжий язык»

05.03.2021, 20:04, Разное

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В одесском магазине продавец отказала в просьбе клиентам обслуживать их на русском языке

В Одессе покупатели магазина потребовали от сотрудника заведения обслуживать их на русском языке, а получив отказ, назвали украинский язык — «говяжьим».

Соответствующее видео опубликовано в украинских СМИ.

В магазин на улице Ришельевской зашли мужчина и женщина и потребовали обслужить их на русском языке, однако продавец отказалась. Тогда мужчина решил написать жалобу в книге жалоб и предложений. Пока он писал, его спутница выражала своё возмущение порядками с принуждением к украинизации. Она также дала понять, что условия, созданные в государстве, не способствуют консенсусу внутри общества.

«Это „говяжий язык‟. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, видимо, договорились бы, как все нормальные люди», — сказала она.

Также она поинтересовалась у продавца, знает ли та историю Одессы и знает ли, кто в ней были первыми гражданами, первыми поселенцами.

«Знаете? Так скажите мне!», — обратилась она к продавцу.

В ответ работница магазина сказала, что якобы «всё знает». Однако поделиться знаниями не поспешила. Вместо этого она уверила, что посетители могут говорить на том языке, который им удобен, и никто не заставляет их говорить на украинском, а она, в свою очередь, будет говорить на том, который удобен ей.

«А попробуйте меня заставить! Конечно, мы имеем право. Мы не понимаем, почему мы не имеем права в этом аспекте», — заявила клиентка.

После того как мужчина закончил писать жалобу, клиенты ушли из магазина.

Напомним, скандалы на языковой почве всегда были характерны для Украины, однако, особого накала они достигли после вступления в силу 16 января 2021 нормы закона о языке, обязывающей сферу обслуживания употреблять в общении с клиентами исключительно украинский язык. Переходить на русский норма закона позволяет лишь по специальной просьбе клиента. Как видим, в одесском магазине продавец нарушила закон, не удовлетворив просьбу клиента. Так что жалоба обоснована, но вряд ли она повлечёт последствия для нарушителя. Впрочем, всё будет зависеть от настойчивости того, чьи права были нарушены. Напомним, штрафы за нарушение указанной нормы закона вступают в силу с 16 июня текущего года.

Напомним, ранее украинский телеведущий Макс Назаров «в связи со сложной и даже дебильной ситуацией» объявил необычный флешмоб в поддержку русского языка».

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