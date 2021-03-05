«Не ожидал, но очень приятно»: Иосиф Пригожин прокомментировал получение 80 млн рублей со счёта ФБК

05.03.2021, 19:51, Разное

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал в соцсетях, что был приятно удивлён денежным переводом со счёта Фонда борьбы с коррупцией, поступившим на его карту Сбербанка утром 5 марта. По словам Пригожина, он направит эти деньги на организацию концертов своей супруги в Крыму и на Донбассе.

Ранее суд обязал ФБК выплатить аналогичную сумму миллиардеру Евгению Пригожину, который выкупил этот долг у предприятия общепита «Московский школьник». Директор фонда Иван Жданов неоднократно заявлял, что не будет погашать эту задолженность, однако риторика организации изменилась после того, как против его руководителей были возбуждены уголовные дела. Накануне юристы ФБК заявили, что «вопрос с долгом Пригожину урегулирован», не пояснив, однако, к какой именно договорённости пришли стороны. Евгений Пригожин пояснил журналистам, что всё ещё не получил от ФБК ни копейки.

«Я думаю, что сотрудники фонда просто решили проявить патриотические чувства. Я недавно дал объявление, что собираю заявки на концертный тур Валерии по городам Крыма и Донбасса. У нас не сходились бюджеты, как раз не хватало около 80 миллионов. И тут внезапно перевод ФБК. Большое спасибо, дорогие друзья, за вашу поддержку! Мы обязательно пришлём вам диски с записями этих концертов в колонию», – сказал Иосиф Пригожин.

В ФБК сложившуюся ситуацию пока не комментируют.

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