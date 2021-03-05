Мнение: Азербайджанские вандалы снесли памятник Тевосяну в Шуше

05.03.2021, 19:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Шуше азербайджанские вандалы снесли памятник наркому Тевосяну, который в годы ВОВ обеспечивал эвакуацию предприятий черной металлургии и наращивание производства вооружений, внеся огромный вклад в работу тыла в годы Великой Отечественной Войны.

Иван Федорович (настоящее отчество – Тевадросович) Тевосян родился 4 января 1902 года (по старому стилю 22 декабря 1901 года) в городе Шуша Елисаветпольской губернии (ныне территория Нагорного Карабаха). Армянин, сын портного-кустаря. В 1906 году во время армяно-азербайджанской резни семья бежала из Шуши и поселилась в Баку.

Oкончил православную церковно-приходскую школу в Баку, трехгодичную Торговую школу там же. После её окончания работал в Волжско-Бакинском нефтяном обществе конторщиком, счетоводом, помощником бухгалтера. Одновременно по вечерам учился экстерном в гимназии.

Был активным участником революционных событий 1917 года. В июле 1918 года вступил в РКП(б). С конца 1918 года до апреля 1920 года работал в бакинском большевистком подполье, продолжая служить в Волжско-Бакинском нефтяном обществе. В марте 1919 года избран членом подпольного городского комитета РКП(б), в августе 1919 года — секретарем одного из подпольных районных комитетов в Баку. Подвергался аресту и несколько месяцев провел тюрьме, был освобожден за недоказанностью вины. В апреле 1920 года участвовал в восстании в Баку, скоординированном с началом наступления войск Красной Армии.

После восстановления советской власти в Баку 28 апреля 1920 года Тевосян назначен ответственным секретарем Городского районного комитета РКП(б), а также членом Центрального правления союза работников нефтяной и металлургической промышленности Баку и членом Ботинского Совета профессиональных союзов.

В марте 1921 года будучи делегатом Х съезда РКП(б), участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. С 1921 по 1929 годы обучался в Московской горной академии на металлургическом факультете и был секретарем партийного бюро академии. В период учебы в академии Тевосян проходил производственную практику на Таганрогском металлургическом заводе (рабочий в мартеновского цеха, подручный вальцовщика трубопрокатного цеха); на Сталинском металлургическом заводе в Донбассе (помощник сменного инженера мартеновского цеха); на заводе имени Дзержинского (Каменка, ныне Днепродзержинск, инженером мартеновского цеха), на заводе «Электросталь» Московской области (рабочий на литейной канаве, помощник мастера электросталелитейного цеха, мастер цеха). В 1929 -1930 годах находился в командировке на металлургических заводах в Германии, Чехословакии и Италии.

С ноября 1930 года – начальник электросталеплавильных цехов, а затем главный инженер завода «Электросталь». С 1932 по 1937 годы Тевосян избирался членом Московского областного комитета ВКП(б), с 1930 по 1934 – членом Центральной контрольной комиссии ЦК ВПК(б), членом ЦИК СССР в 1934 – 1937 г.

С августа 1931 года И. Ф. Тевосян – управляющий только что созданного объединения «Спецсталь» (в составе металлургических заводов «Электросталь», «Серп и Молот», «Красный Октябрь», «Днепроспецсталь», Верх-Исетского и Надеждинского в Свердловской области, ферросплавных Челябинского и Зестафонского). Объединение имело жесткую задачу значительно повысить производство ферросплавов и сталей. Эта задача была выполнена.

В декабре 1936 года И.Ф. Тевосян назначен начальником Седьмого Главного управления (производство брони) Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР. В июне 1937 года был создан Народный комиссариат оборонной промышленности СССР, в котором И.Ф. Тевосян назначен начальником Второго Главного управления (судостроение), и одновременно – заместителем и первым заместителем Народного комиссара оборонной промышленности СССР. Отечественные и зарубежные историки дают высокую оценку работе судостроительной отрасли СССР в предвоенные годы. Тогда были введены в строй крейсер «Киров», лидеры эсминцев «Москва» и «Минск», новые типы подводных лодок, эсминцев, тральщиков, речные мониторов, боевых катеров различных классов). Были построены новые крупные судостроительные заводы на Севере и на Дальнем Востоке. В 1937 году была арестована сестра И.В. Тевосяна (скончалась в тюрьме во время следствия), сам он подвергался «оперативной разработке» и разбирательствам в комиссии ЦК ВКП(б).

В январе 1939 года был создан Народный комиссариат судостроительной промышленности СССР и Тевосян назначается его первым наркомом. Им проведена большая работа по созданию аппарата наркомата, привлечению к его работе крупнейших ученых (в наркомате работали сразу три академика – А.Н. Крылов, Шиманский, Поздюнин). В 1939 году наркомат сдал флоту 112 кораблей. Усилия наркома могли бы принести ещё больший результат, но значительные силы были брошены на исполнение решения И.В.Сталина по строительству сразу двух типов новых линейных кораблей и второго поколения легких крейсеров. При том, что сами их проекты были выдающимся достижением советской кораблестроительной мысли, сами эти корабли не могли выполнить возложенных на них задач на Балтике и Черном море, для которых они строились. В начале войны строительство пришлось прекратить. То же относится и к достройке закупленного недостроенного германского тяжелого крейсера «Лютцов».

В 1940 году И.Ф. Тевосян назначен Народным комиссаром черной металлургии СССР. Эта отрасль к тому времени была признана провальной и перед Тевосяном была поставлена задача срочно исправить положение в ней. Он начал с реорганизации наркомата, введению первым в стране новой системы премирования работников и руководителей, добился снабжения рабочих наркомата по повышенным нормам работников оборонной промышленности. Для бесперебойности металлургических предприятий на каждом из них создавались запасы руды, кокса, угля, других материалов. Беспощадно карались нарушения технологического процесса, введена обязанность каждого руководителя перед назначением на управленческую должность не менее 2 лет отработать на производственной должности. Выполнен комплекс иных мероприятий. В результате в первом полугодии 1940 года Наркомат выполнил план на 94,5%.

С началом Великой Отечественной войны И.Ф. Тевосян произвел перестройку наркомата в соответствии с нуждами военного времени, организовал разработку плана эвакуации предприятий. В начале войны враг захватил территории, где до войны производилось 2/3 общего объема чугуна и 58% стали. Были потеряны важнейшие источники сырья. Тевосян много сделал для кардинального роста производства металла на новых металлургических базах страны – Магнитогорском и Кузнецком комбинатах. Срочно были модернизированы ряд старых уральских заводов. Были построены 10 доменных, 29 мартеновских, 16 дуговых электрических печей, 15 прокатных станов. В итоге в 1943 году советская металлургическая промышленность опередила Германию по производству стали.

За исключительные заслуги перед государством в области организации производства качественного и высококачественного металла для всех видов вооружения, танков, авиации и боеприпасов в трудных условиях военного времени, указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1943 года Ивану Федоровичу Тевосяну присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».

После войны И.Ф.Тевосян возглавил работу по восстановлению разрушенных предприятий черной металлургии южных районов страны. По сложности задач эта работа не имела аналогов в мировой практике. Но она была выполнена – в 1948 году в Донбассе был достигнут довоенный уровень выплавки стали и производства проката, а в 1949 — выплавки чугуна.

В 1946 году Наркомат черной металлургии преобразован в Министерство черной металлургии СССР и министром назначен И.Ф. Тевосян. В июле 1948 года он возглавил Министерство металлургической промышленности СССР, образованное в результате объединения министерств черной и цветной металлургии.

В июне 1949 года Тевосян становится заместителем председателя Совета Министров СССР, он возглавляет гигантский комплекс — черная и цветная металлургия, угольная и нефтяная промышленность, геология, судостроение. Одновременно в декабре 1950 года он назначается министром вновь образованного Министерства черной металлургии СССР. С 16.10.1952 по 6.3.1952 был кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС.

В марте 1953 года была произведена реорганизация управления народным хозяйством СССР, Тевосян был назначен Министром металлургической промышленности СССР (был им до февраля 1954 года) и освобожден от обязанностей заместителя Председателя Совета Министров СССР. Однако уже в декабре 1953 года Тевосян вторично назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР. Теперь он руководил черной и цветной металлургией, нефтяной, газовой промышленностью и геологией, строительством металлургических, химических, нефтяных и газовых предприятий, профессионально-техническим образованием. В этот период под его руководством были успешно решены задачи создания новых материалов для космической техники, радиоэлектроники и автоматики. Заслуги И.Ф. Тевосяна также в том, что он доказал целесообразность разработки железорудных месторождений Курской магнитной аномалии, форсировал изучение нефтеносных недр Прикаспия.

Выдающиеся результаты работы И.Ф.Тевосяна на всех порученных ему руководящих постах объясняются глубоким знанием металлургического производства, опытом работы на всех должностях на производстве от рабочего до директора, постоянным изучением передового других стран, а также его целеустремленностью и работоспособностью.

В 1956 году И.Ф. Тевосян выступил против предложенного Н.С. Хрущёвым территориального принципа управления народным хозяйством и предложил применить в СССР некоторые передовые методы управления промышленностью США. Ответом стали погромные высказывания Н.С. Хрущёва и ряда его ближайших соратников в адрес выдающегося руководителя промышленности.

В декабре 1956 года И.Ф. Тевосян освобожден от обязанностей заместителя Председателя Совета Министров СССР и назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Японии. Но эта почетная ссылка продолжалась недолго. В сентябре 1957 года И.Ф. Тевосян тяжело заболел и вылетел в Москву на лечение. Скончался 30 марта 1958 года. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.

Награжден пятью орденами Ленина (в том числе 1943, 1952), тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Депутат Верховного Совета СССР 1-5 созывов (1937 – 1958).

Выдающемуся государственному деятелю поставлены памятники в городах Шуша и Электросталь. Заводу «Электросталь» (город Электросталь Московской области) присвоено имя И.Ф. Тевосяна. Его имя носят улицы в городах Электросталь, Ереван, Степанакерт, Днепропетровск, Магнитогорск, Каменск-Уральский. На здании заводоуправления «Электростали» установлена мемориальная доска.

https://www.peoples.ru/state/statesmen/ivan_tevosyan/ – цинк

И немного залипухи от Алиева на эту тему.

Мы очень решительно осуждаем попытки переписывания истории, искажения правды о Великой Отечественной войне, попытки героизации фашизма и фашистских преступников. Азербайджан на многих форумах открыто высказывался на эту тему, в том числе я неоднократно озвучивал свою позицию. Должен сказать, что эта позиция полностью разделяется азербайджанским обществом. Конечно, для нас совершенно неприемлемо то, что в некоторых странах происходит процесс героизации фашизма. Некоторое время назад казалось, что есть такие непреложные истины, не требующие доказательств. И история Великой Отечественной войны была одной из них. К сожалению, мы видим порой скоординированные усилия определенных кругов по искажению исторической правды, по преуменьшению роли Советского Союза в Победе во Второй мировой войне и по героизации фашизма. Эта тенденция должна быть остановлена. Только совместными усилиями мы можем это сделать, в том числе донося правду о том, что происходило во время Великой Отечественной войны, до молодого поколения. Потому что они должны знать правду, они должны воспитываться в духе патриотизма, в духе героизма их предков. И конечно же, то, что происходит в некоторых странах, когда мы видим акты вандализма по отношению к памятникам Второй мировой войны, видим водружение памятников фашистам, вызывает чувство презрения и отвращения. Особенно неприятно, когда мы это видим на пространстве бывшего СССР, на пространстве СНГ. Ведь Советский Союз принес самую большую жертву ради общей Победы над фашизмом. Поэтому эти тенденции должны быть осуждены, эти попытки должны быть остановлены.

https://tass.ru/interviews/8410849 – цинк

Такое вот уважение к истории Великой Отечественной Войны и осуждение негативных тенденций.

—