В Украине за неделю выявили экологических нарушений на 28,5 млн грн

05.03.2021, 19:42, Новости дня

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Более 900 административных протоколов о нарушении природоохранного законодательства составила Государственная экологическая инспекция Украины с 26 февраля по 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

“С 26 февраля по 5 марта территориальные органы ГЭИ провели 787 проверок на 307 объектах. Ущерб, нанесенный окружающей среде от выявленных нарушений, составил 28,5 млн грн”, – отметили в релизе.

В Киевской области инспекторы выявили засорение земельного участка бытовыми и строительными отходами IV класса опасности.

“Убытки составили 24,2 млн грн. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для установления лиц нарушителей”, – сообщили в экоинспекции.

Более 1 млн грн ущерба нанесло окружающей среде использование подземных вод без специального разрешения госпредприятием “Дашавский завод композиционных материалов” во Львовской области. Предприятию направили претензию о возмещении убытков.

“В Хмельницкой области была обнаружена масштабная вырубка деревьев, которая нанесла окружающей среде ущерб на сумму более 800 тыс. грн. Материалы направлены в правоохранительные органы”, – заявили в госэкоинспекции.

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