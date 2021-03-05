 

В Украине за неделю выявили экологических нарушений на 28,5 млн грн

05.03.2021, 19:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Более 900 административных протоколов о нарушении природоохранного законодательства составила Государственная экологическая инспекция Украины с 26 февраля по 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

“С 26 февраля по 5 марта территориальные органы ГЭИ провели 787 проверок на 307 объектах. Ущерб, нанесенный окружающей среде от выявленных нарушений, составил 28,5 млн грн”, – отметили в релизе.

В Киевской области инспекторы выявили засорение земельного участка бытовыми и строительными отходами IV класса опасности.

“Убытки составили 24,2 млн грн. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для установления лиц нарушителей”, – сообщили в экоинспекции.

Более 1 млн грн ущерба нанесло окружающей среде использование подземных вод без специального разрешения госпредприятием “Дашавский завод композиционных материалов” во Львовской области. Предприятию направили претензию о возмещении убытков.

“В Хмельницкой области была обнаружена масштабная вырубка деревьев, которая нанесла окружающей среде ущерб на сумму более 800 тыс. грн. Материалы направлены в правоохранительные органы”, – заявили в госэкоинспекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Бывший узник Кремля Сущенко будет баллотироваться в Верховную Раду

17.07 / США обеспокоены задержаниями демонстрантов и журналистов в Беларуси

30.11 / В ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем и гололед

29.06 / Повторный текст не выявил коронавируса у президента Кыргызстана

01.10 / Впервые в групповой этап Лиги чемпионов вышли три российских клуба

12.09 / Зеленский анонсировал еще одну встречу советников лидеров стран “Нормандской четверки”

18.10 / Трамп предрек превращение Байденом Мичигана в лагерь беженцев

21.02 / Умер председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов

24.12 / Пескову задали вопрос о требованиях Байдена к Трампу по России

12.11 / Конституционный Суд Украины переходит на дистанционную работу из-за COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска