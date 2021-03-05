 

СБУ разоблачила схему хищения и продажи запчастей локомотивов “Укрзалізниці”

05.03.2021, 19:42, Новости дня
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Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему разворовывания элементов тормозной системы подвижного состава “Укрзалізниці”. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали должностные лица одного из региональных филиалов “Укрзалізниці”. Они снимали запчасти с подвижного состава на территории локомотивного депо и реализовывали коммерческим структурам.

Правоохранители задержали одного из сотрудников филиала во время очередной попытки похищения деталей. Представители СБУ также задокументировали, что разоблаченный чиновник оказывал давление на свидетелей. Таким образом он рассчитывал скрыть причастность к схеме некоторых руководителей регионального филиала.

На украденную продукцию суд наложил арест.

Правоохранители готовятся сообщить должностному лицу о подозрении по ст. 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины.

СБУ продолжает устанавливать других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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