Данилов о приговоре Стерненко 23 февраля: Смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики

05.03.2021, 19:42, Новости дня

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Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) проанализирует решение Приморского районного суда Одессы по делу экс-лидера местного отделения “Правого сектора” Сергея Стерненко. Об этом в интервью агентству “Укринформ”, опубликованном 5 марта, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, “не совсем понятно” почему приговор в деле Стерненко объявлен именно сейчас.

“Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016-м или 2017 году, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем – что это за день и какой праздник некоторые празднуют. Это – решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики”, – отметил Данилов.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Стерненко подал апелляционную жалобу на решение о своем заключении.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. 27 февраля в Киеве снова состоялся митинг в поддержку активиста. Он прошел без нарушений.

23 февраля – “День защитника Отечества” в Беларуси, Киргизии, России и Таджикистане.

Об отмене праздника пятый президент Украины Петр Порошенко объявил в 2014 году, в День независимости Украины. Он говорил, что Украина никогда больше не будет отмечать этот праздник “по военному календарю соседнего государства”. 14 октября 2014 года Порошенко подписал указ, которым отменил государственный праздник 23 февраля и назначил 14 октября Днем защитника Украины.

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