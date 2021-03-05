“Ситуация критическая”. В Закарпатье усилят карантин

05.03.2021, 19:42, Новости дня

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В некоторых населенных пунктах Закарпатской области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация из-за распространения COVID-19, введут дополнительные карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

“Региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация дополнительных ограничительных противоэпидемических мер в соответствии со статьей 32 закона о защите населения от инфекционных болезней”, – заявили в ОГА.

За прошедшие сутки медики диагностировали инфицирование COVID-19 у 748 жителей Закарпатской области.

“Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования”, – рассказал председатель Закарпатской ОГА Анатолия Полосков.

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС, в частности, решила в отдельных населенных пунктах области ограничить работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос), ТРЦ и развлекательных заведений, учреждений культуры, спортивных залов и фитнес-центров, непродовольственных рынков и учреждений образования.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 марта в Украине коронавирус подтвердили у более 1,35 млн человек, 26,2 тыс. пациентов умерли, около 1,17 млн выздоровело.

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