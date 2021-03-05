 

“Ситуация критическая”. В Закарпатье усилят карантин

05.03.2021, 19:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В некоторых населенных пунктах Закарпатской области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация из-за распространения COVID-19, введут дополнительные карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

“Региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация дополнительных ограничительных противоэпидемических мер в соответствии со статьей 32 закона о защите населения от инфекционных болезней”, – заявили в ОГА.

За прошедшие сутки медики диагностировали инфицирование COVID-19 у 748 жителей Закарпатской области.

“Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования”, – рассказал председатель Закарпатской ОГА Анатолия Полосков.

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС, в частности, решила в отдельных населенных пунктах области ограничить работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос), ТРЦ и развлекательных заведений, учреждений культуры, спортивных залов и фитнес-центров, непродовольственных рынков и учреждений образования.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 марта в Украине коронавирус подтвердили у более 1,35 млн человек, 26,2 тыс. пациентов умерли, около 1,17 млн выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Bloomberg увидел в Белоруссии «очередной кошмар Европы»

22.01 / Платежки за газ в Украине и пожар в Харькове. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

11.10 / Пашинян призвал мир признать право Карабаха на самоопределение

20.08 / «Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

27.02 / Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России

09.12 / Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали»

13.07 / В Хабаровске задержали протестующего с ножом

25.01 / Дело участника нападения на псковских десантников в 2000 году направили в суд

25.08 / В Госдуме предложили сдвинуть начало учебного года

08.08 / Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа – посольство Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска