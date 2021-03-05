Джемилев о запрете на въезд в Крым: До 2034 года не будет ни меня, ни оккупации

05.03.2021, 19:42, Новости дня

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Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в комментарии “Крим.Реалії” заявил, что не знал о запрете на въезд в оккупированный Россией Крым до 2034 года.

“Вообще-то я не в курсе, что они продлили. В 2014 году они мне давали запрет на пять лет, до 2019 года. В 2018-м, за год до окончания этого срока, меня внесли в список санкций. И там сроки не указывались. Из материалов так называемой уголовного дела выясняется, что 5 марта 2019 года они продлили запрет еще на 15 лет”, – отметил Джемилев.

Он сказал, что в силу возраста (Джемилеву 77 лет. – “ГОРДОН”) запрет для него не имеет значения.

“К 2034 году меня давно уже не будет на этом свете, так же, как не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось”, – отметил лидер крымских татар.

Джемилев сообщил, что обратится в Европейский суд по правам человека.

5 марта в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании подконтрольного России суда в Армянске стало известно, что лидеру крымскотатарского народа продлили запрет на въезд в РФ и Крым до 2034 года.

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний “прокурор Крыма” Наталья Поклонская обвинила крымских татар в “незаконных публичных акциях экстремистского характера”.

В апреле 2020 года Следком России сообщил о предъявлении Джемилеву обвинений по трем уголовным статьям: пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322), небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224) и незаконное приобретение и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222) Уголовного кодекса РФ.

По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева используют материалы дела его сына Хайсера, который был ранее приговорен к тюремному сроку за убийство по неосторожности и хранение оружия.

27 мая оккупационные власти в Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении Джемилева. О передаче этого дела в “суд” стало известно в июне от Полозова.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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