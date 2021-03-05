Вениамин Голубицкий: Льготная ипотека помогла девелоперам и повысила доступность жилья

05.03.2021, 19:40, Разное

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Голубицкий уверен: в отрыве от остальных реформ ипотеку рассматривать нельзя. “Например, все, что было связано с эскроу-счетами, это тоже должно накладываться на понимание того, как действует ипотечный механизм”, – сказал он.

По его словам, реформы обеспечили долговременную закредитованность строительных компаний, дали им уверенность в том, что они делают. Но кредит – это деньги банка, поэтому вместе с банковским необходимо укреплять девелоперский сектор, убежден Голубицкий.

Президент ГК “КОРТРОС” указал на важность консолидации крупного, среднего и мелкого бизнеса. Ипотека и механизмы эскроу-счетов могли бы этому способствовать, считает девелопер.

Голубицкий высоко оценил влияние льготной ипотеки на строителей. По его мнению, государственная поддержка взбодрила девелоперский рынок.

“Ипотека дала ему очень хороший шанс преодоления последствий пандемии и перспективы развития. То, что продлили льготную ипотеку – тоже замечательно. Правительство здесь действовало очень точно, очень четко и очень своевременно», – считает он.

Кроме того, льготная ипотека позволяет улучшить доступность жилья, отметил Голубицкий. Он призвал к развитию линейки потребительского предложения в девелоперском сегменте и совершенствованию ипотеки относительно механизма ее предложения.

Программа ипотеки с господдержкой запущена в апреле 2020 года и продлена до 1 июля 2021 года. Ставка составляет 6,5% годовых.

Оформить кредит можно на покупку жилья в новостройке. Сумма – до 12 миллионов для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для остальных регионов – до шести миллионов.

Господдержка сделала недвижимость доступнее. Купить жилье благодаря льготной ипотеке смогли около 350 тысяч семей.