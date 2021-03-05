 

“За то, что русский”: в Екатеринбурге избили помощника депутата

05.03.2021, 19:40, Разное
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Сотрудники одного из кафе Екатеринбурга избили помощника депутата гордумы Дениса Порядина. Врачи зафиксировали у мужчины травмы ребер и сотрясение мозга, передает “Царьград”. От госпитализации он отказался, однако заявил, что собирается писать заявление в полицию.

“Был избит за то, что русский”, – поделился своей версией произошедшего Денис Порядин. У персонала заведения общественного питания иная точка зрения на произошедшее. Они утверждают, что помощник депутата завалился в кафе пьяный и стал вести себя вызывающе. Более того, они говорят, что уже не в первый раз он приходит к ним и оскорбляет тюркоязычные народы.



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