Депутат Верховной Рады призвал украинцев готовиться к голоду из-за нового локдауна

05.03.2021, 19:38, Разное

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Украинский депутат Илья Кива прокомментировал вероятность возникновения в стране третьей волны коронавируса. Политик считает, что уже сейчас украинцам следует готовиться к возможному голоду, который возникнет на фоне введения нового жесткого локдауна.

После появления коронавируса в 2019 году патогены быстро распространились по всей планете, перейдя в фазу глобальной пандемии. Заболевание зафиксировано практически во всех странах, многие из них при этом уже успели справиться с первой волной летального недуга. Однако вслед за этим мир охватила вторая вспышка COVID-19 с мутировавшими штаммами, а теперь исследователи всего мира предрекают появление третей волны. Не удастся избежать нового витка эпидемии и в Украине, уверен один из депутатов Верховной Рады.

Илья Кива принадлежит к политической силе «Оппозиционная платформа «За жизнь»». Его отношение к действиям властей в столь ответственное время более чем скептическое. Ранее глава украинского Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил о переходе коронавируса в Украине в третью волну. Из-за этого может быть понадобится ввести новые жесткие ограничения с целью остановить распространение заболевания. Однако очередной локдаун с закрытием предприятий может попросту уничтожить и без того слабую экономику государства.

Такую точку зрения высказал Илья Кива, он уверен в том, что подобные меры малый и средний бизнес в стране пережить не сможет. Далее, уверен парламентарий, последуют масштабные нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости, а затем и голод. При этом Илья Кива называет виновников сложившейся в стране ситуации. Ответственность за вероятное обострение ситуации со снабжением страны он возлагает на президента Владимира Зеленского, правительство, состоящее преимущественно из представителей его политсилы, и «слуг народа» в Верховной Раде.

Именно они должны отчитаться перед народом за провал кампании по вакцинации и последствия этого. При этом депутат от ОПЗЖ отметил, что украинские власти отказались от российского препарата «Спутник V». Этим, как пишет «Политэксперт», правительство и президент лишили население страны возможности обезопасить себя в преддверии новой вспышки коронавируса с мутировавшими клетками SARS-CoV-2.

Источник: politexpert.net