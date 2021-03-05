Посол России в США Анатолий Антонов обозначил основные приоритеты в сотрудничестве двух стран

05.03.2021, 19:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посол РФ в США пояснил о дальнейших отношениях двух сверхдержав. Анатолий Антонов обозначил базовые приоритетные направления в сотрудничестве РФ и Соединенных Штатов.

Отношения США с другими странами мира никогда не отличались стремлением к дружбе и равноправию. В свое время Вашингтон успел как вести своеобразную «холодную войну» с рядом государств, так и вторгнутся на территорию суверенных стран. Никогда не были простыми и связи Соединенных Штатов с Советским Союзом и Россией.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов рассказал, чего ожидать далее во взаимоотношениях обеих стран. Главными темами для развития партнерства являются борьба с терроризмом и преодоление последствий пандемии коронавируса.

Кроме того, власти РФ и Соединенных Штатов Америки заинтересованы в урегулировании вопросов относительно распространения оружия массового поражения. Также не теряют актуальности темы защиты экологии и освоения космоса. Крайне важно, уверен политик, продолжать совместную работу и в отношении климатологических изменений, а также деятельность в арктической зоне.

Среди предложений Москвы есть также углубленное рассмотрение так называемых «региональных сюжетов». Под ними предполагается ситуация в Сирии, Афганистане, Иране, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. В данном направлении важно учитывать и факт передачи российскими дипломатами Соединенным Штатам списка необходимых шагов для приведения в норму отношений между Белым домом и Кремлем.

Особую важность РФ придает вопросам недопущения войны с применением ядерного оружия. Для этого государствам необходимо обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Помимо того, власти РФ и США должны основательно подойти к проблематике безопасности в киберпространстве. Посольство России, пишет «Политэксперт», должно иметь возможность спокойной работы и отсутствия провокаций и политического нагнетания в области выдачи виз.

Источник: politexpert.net