Ученые объяснили повышенную заразность “британского” штамма коронавируса

05.03.2021, 19:38, Разное

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Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил особенности распространения нового штамма коронавируса, называемого “британским”. На основании результатов работы исследователи выяснили причины, по которым новая версия патогена превосходит по масштабам заражения исходную.

В процессе научной работы британские, австралийские и американские ученые, возглавляемые Тушаном де Сильвой из Университета Шеффилда, воспользовались данными геномного секвенирования ARTIC Network Oxford Nanopore, резюмировавшими положительные пробы SARS-CoV-2 В.1.1.7 (так называемого “британского” штамма) в количестве 4400, взятые из носоглоток медработников и больных из клиник. Итоги анализов, в свою очередь, подвергли сравнению с испанским вариантом коронавируса В.1.177, который доминировал ранее. При этом, для исключения возможного объяснения изменений sgNRA в условиях заражения отличиями в симптоматике, экспертами была собрана информация о клинической картине болезни по 2327 заболевшим с диагностированным COVID-19. Незначительные различия в проявлениях симптомов инфекций В.1.1.7 и В.1.177 все же имели место, однако, по мнению медиков, они не влияли на результаты глобально. В итоге исследователи сделали вывод, что наличие повышенной вирусной трансмиссивности у “британского” штамма связано с повышением уровня экспрессии субгеномной РНК (sgNRA). Также специалисты информировали, что белок ORF9, который содержится в больших дозах в упомянутом sgNRA, имеет способность к регулированию интерфероновых ответов.

“Возможно, что дни с момента появления симптомов в выборке могут варьироваться в зависимости от происхождения данных, либо из-за изменений в выборке с течением времени, либо из-за обращения людей в медицинские службы, что, в свою очередь, может повлиять на наши результаты по экспрессии sgNRA”, – добавил Тушан де Сильва. Исследователи выразили надежду, что определение ими механизмы увеличения данных распространения “британского” штамма SARS-CoV-2 сможет помочь медицине в поиске более эффективных способов терапии и профилактики COVID-19. Материалы научной работы были размещены на сервере препринтов bioRxiv.

Источник: ria.ru