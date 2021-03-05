Мнение: И еще о благотворительности
05.03.2021, 19:36,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Конечно, она должна быть напрямую, без посредников с детскими ласкательными именами. Блог Сапожника:
Сбербанк 5469 3800 1126 6748
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik
Просто, честно, грубо.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет