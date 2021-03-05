Видео: «Спутник V» подорвал власть в Словакии

05.03.2021, 19:28, Новости дня

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Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Премьер-министр Словакии Матович пошутил, что ценой сделки станет Закарпатская область. Через несколько дней после этого в правящей коалиции произошел раскол, следствием чего стала возможность срыва контракта на поставку вакцины.

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