Видео: «Спутник V» подорвал власть в Словакии
05.03.2021, 19:28,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Премьер-министр Словакии Матович пошутил, что ценой сделки станет Закарпатская область. Через несколько дней после этого в правящей коалиции произошел раскол, следствием чего стала возможность срыва контракта на поставку вакцины.
Теги:
Украина
,
Словакия
,
Закарпатье
,
Дмитрий Бавырин
,
коронавирус
Смотреть комментарии → Комментариев нет