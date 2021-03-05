«Скопинский маньяк» о своих жертвах: Я видел, как им плохо, и переживал за них

05.03.2021, 19:28, Новости дня

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Освобожденный из колонии скопинский маньяк Виктор Мохов дал интервью Telegram-каналу 112, в котором рассказал, как похитил девушек, удерживал их в бункере и «переживал за них, понимал, что им больно», но за почти четыре года так и не отпустил своих жертв.

По словам Мохова, в 2000 году он вместе со знакомым ехал из Рязани и решил подвезти двух девушек – тех самых 14-летнюю школьницу Екатерину Мартынову и 17-летнюю студентку рязанского ПТУ-39 Елену Самохину, которые четыре года спустя сообщили в полицию о его действиях. При этом насильник опроверг заявление своих жертв, что он увез их в Скопин в бессознательном состоянии, пишет «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал 112.

«Я предложил им: поедем в Скопин к нам ко мне, мы выпьем, погуляем, – в надежде, что они такие, легкого поведения девочки, получится с ними переспать. Лена, старшая девочка, сразу согласилась. А Катя сначала переживала: время позднее, меня мать будет ругать – но тоже согласилась», – сообщил Мохов.

Он подтвердил, что бункер, в котором содержал своих пленниц, построил специально – но не как тюрьму для девушек, а для собственного отдыха. Двухъярусную кровать, на которой жили Мартынова и Самохина в неволе, он якобы затащил туда уже потом.

Скопинский маньяк рассказал также, как принял решение удержать девушек у себя силой. «Когда девушки приехали ко мне на мой участок, я с Катей сначала совершил половой акт, а с Леной не получилось. Я проводил их в подвальчик: «Переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань». Потом я зашел к ним, они говорят: «Ты Катю изнасиловал, она девственница, мы заявим на тебя в милицию, накажут тебя сурово». И я их не выпустил», – сказал Мохов.

По его словам, он обещал девочкам «отпустить их рано или поздно», но не называл определенное число, понимая, что те обратятся в милицию – впрочем, по его словам, он «переживал за них, понимал, что им больно, тяжело», но при этом маньяк не стал отрицать, что угрозами принудил Мартынову спать с ним.

В интервью Виктор Мохов также признался, что у него даже мысли не было покончить с собой. Он также выступил категорически против кастрации педофилов и отмены моратория на смертную казнь для таких преступников, как он.

Авторы интервью предупреждают: «Прежде чем смотреть это видео, нужно накрепко запомнить всего одну фразу из характеристики изверга, выданной по отбытии 17-летнего срока в колонии: «По складу характера скрытен, хитер, лжив».

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих ток-шоу.