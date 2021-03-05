Мнение: Повышение пенсионного возраста в Китае, зарплаты пенсионеров и CRISPR против старения

05.03.2021, 19:18, Разное

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1. Власти Китая разочаровали тех российских левых, которые несмотря ни на что верят, будто Китай строит классический коммунизм. Глава правительства КНР объявил о начале повышения в стране пенсионного возраста. Причём не исключён вариант, что в итоге китайцы будут получать право на пенсию значительно позже россиян:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6041e5779a79477cb0c3575c

Пенсионный возраст в Китае будет повышаться постепенно, в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны с 2021 по 2025 год. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Пенсионный возраст в Китае не менялся на протяжении более 40 лет. Он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин (50 лет, если женщина занималась физическим трудом). В 2020 году правительство Китая сообщило, что рассматривает возможность повысить пенсионный возраст до 70–75 лет.

2. По мнению сервиса «Работа.ру», у российских пенсионеров имеются возможности весьма достойного заработка:

https://lenta.ru/news/2021/02/28/pens/

Самая высокооплачиваемая вакансия, на которую могут претендовать российские пенсионеры, — менеджер по телефонным продажам. На этой позиции соискателям предлагают до 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Второе место с зарплатными обещаниями до 100 тысяч рублей в месяц поделили несколько профессий. Так, открыта вакансия медицинской сестры в многопрофильной клинике в Москве, однако для трудоустройства потребуются специальные навыки, профильное образование и действующий сертификат «Сестринское дело». Столько же могут получить в столице инженер-геодозист в строительной компании, автослесарь-автомеханик и швея на фабрике, которая занимается изготовлением трикотажных изделий.

Кроме того, до 120 тысяч рублей в месяц может получать семейная пара, помогая по хозяйству в загородном доме. В их обязанности будут входить уборка, стирка, работа в огороде и бане, уход за газоном, садом и домашними животными, а также подготовка транспорта (квадроцикла и снегохода). Работодатель рассматривает семейные пары с аналогичным опытом работы и водительскими правами.

Специалисты сервиса пришли к выводу, что все больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту.

Добавлю от себя, что работа менеджера по телефонным продажам — очень специфическая деятельность, причём не только потому, что для заработка 180 тысяч в месяц нужно очень сильно постараться, но и потому, что такого рода работу пора уже запрещать законодательно. Оправдать телефонный спам можно было в 2005 году, когда интернет был ещё слаборазвит. Сейчас, в 2021 году, телефонный спам наносит обществу однозначный вред.

В целом, однако, пенсионный возраст действительно больше не является препятствием для работодателей, не связанных бюрократическими ограничениями сверху. Если работник «тянет» свои обязанности, — настраивает станки, делает документы, — работодателю безразлично, сколько ему лет. У нас не Япония с её традициями пожизненного найма, а на периоде в три года вероятность увольнения пенсионера и вчерашнего школьника примерно одинакова.

3. Блогер luckyea77 опубликовал интервью с геронтологом Джорджем Чёрчем о том, можно ли замедлить или даже обратить старение с помощью технологий генного редактирования, основанных на методе CRISPR-Cas:

https://luckyea77.livejournal.com/3752813.html

https://luckyea77.livejournal.com/3753134.html

По словам профессора, есть основания считать, что омоложение организма и генетическое лечение возрастных болезней будет не только возможным на практике, но и вполне доступным для широкой публики:

Фэйи: Будет ли доступным по цене обращение старения с помощью такого подхода?

Чёрч: Если вы посмотрите на текущую цену, она выглядит огромной и недоступной. В клинических испытаниях участвует около 2000 генных терапий, но единственная из них, одобренная для использования, стоит более одного миллиона долларов за дозу. Вам нужна всего одна доза, но по этой цене она явно недоступна для большинства людей. Насколько мне известно, это самое дорогое лекарство в истории.

Фэйи: Что это за лекарство?

Чёрч: Оно называется Glybera. Оно лечит панкреатит, редкое генетическое заболевание. Но первое секвенирование генома человека обошлось в 3 миллиарда долларов на геном, а теперь его цена всего 1000 долларов, поэтому я думаю, что снижение цены с одного миллиона до тысяч не будет проблемным.

Как вы считаете, коллеги: учёные проявляют чрезмерный оптимизм, или нам и вправду пора готовится к резкому продлению жизни?