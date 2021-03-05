Мнение: Внешний локус в ресурсах

05.03.2021, 19:10, Разное

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Из-за хронического внешнего локуса, размышляя о любви, люди всегда думают, как их должны любить.

Прочитайте любую личную заметку об отношениях, вы всегда увидите описание недостатков партнеров.

Если это советы, то женщина дает советы мужчинам, как нужно любить женщин.

А женщинам она объясняет, как ее должны любить мужчины.

Вот в ленте сегодня увидела:

Ничего особенного в этих советах нет, в любящих парах оба стараются выражать любовь, заботу и понимание, но инструкция выглядит так, как на картинке ниже, которую тоже в моей ленте привели:

Когда женщина пишет, как нужно ублажать женщин, она выглядит претендующей вот на такое.

Именно это то и дело обсуждают женщины в сообществах: как мужчины должны себя с ними вести. Разбирают мужские промахи, мужские ошибки, недочеты.

А мужчины обсуждают, что не так в поведении женщины и какие у женщин недостатки.

И каждая вторая статья о "границах" начинается с того, что человеку предлагают определиться, как бы он хотел, чтобы другие с ним себя вели.

Вот это и есть деперсонализация. Привычная. Люди даже подвоха не видят в том, чтобы постоянно размышлять, как их партнер должен их любить. Это внешний локус, когда вам кажется, что вы можете обдумывать действия партнера. Но большинство только и занимаются этим, говоря об отношениях.

А потом стонут в письмах, почему же они если не паровозы, то ждуны, и если не ждуны, то паровозы. Потому что ваш локус – у партнера, вы обдумываете его задачи, его действия, вы планируете за него ходы, ваш фокус на том, как ему порадовать вас. И обдумав это, поставив такую задачу, вы естественным образом рветесь эту задачу воплотить, тянете щипцами и паровозным составом и доильным аппаратом.

Психика устроена так, что поставленную задачу она рвется воплощать. А вы постоянно ставите перед собой чужие задачи.

Обратите внимание, как вы размышляете о любых ресурсах. Вы думаете о работе и представляете, как должны себя вести коллеги, начальство, клиенты, что в их действиях не так, как они должны исправиться. Вы думаете про экономику и представляете, сколько вам нужно денег и что вы могли бы на них купить. Вы думаете про дружбу и опять представляете себе, что не так в поведении ваших друзей.

Обратите внимание на свой внешний локус и не придется спрашивать, почему у вас фрустрированы все ресурсы или большинство.

Если вы обращаете к ресурсу взгляд дрессировщика, нет ничего странного, что он блокирует вам доступ.

Многие только и занимаются, что составлением инструкций, типа той дамы мужчинам, как ресурс должен вам угождать, как он должен заботиться о вас, чтобы вы дали ему побольше очков.

В их руках – нарисованные карточки с суммами очков и они показывают эти карточки ресурсам как судья: "можно и лучше", "неплохо, но не идеально", "увы, отстой".

Ведя дневник или делает заметки, они пишут письма Мирозданью, описывая, чем оно опять им не угодило.

Никто не собирается им угождать, от них отворачиваются, но они показывают красные карточки и делают вид, что они отстранили недостойных. Не их бросили, а они ушли. И с работы сами ушли, и с друзьями порвали, и супруга сами выгнали.

И только внешний локус всегда остается с ними. На новых знакомых они опять смотрят, оценивая, как эти новые знакомые могут им пригодиться.

Это не просто "потребительское отношение". Потребительское отношение может быть и с внутренним локусом.

Если вы хотите кого-то использовать, но осознаете, что для этого вам надо его расположить и заинтересовать и обдумываете свои действия, у вас внутренний локус, хотя цель потребительская.

А вот если вы готовы заботиться о человеке, но думаете, что он для этого должен сделать, то у вас внешний локус, хотя потребительской цели нет.

Внешний локус – это не этическая проблема, это воображаемое управление миром из-за слияния границ.

И это ведет к распаду личности.

Как если бы вы бросили руль своего автомобиля на полном ходу и занялись воображаемым руленим других.

Вас бы ждала авария.

Внешний локус – это причина всех фрустраций, депрессий, аддикций, всех неврозов, всех возможных психологических проблем.

Все, что нужно человеку для счастья, это привычка к внутреннему локусу, то есть привычка думать о своих действиях, своих ошибках, своих задачах, а не чужих. Вот панацея.

Отсутствие короны и правильный фокус – это то, что к этому прилагается.

Внутренний локус – это создание внутри себя действующего, проактивного, волевого центра.

И этот центр формируется сам собой, если вы привыкаете думать о своих действиях.

Собственный волевой центр не появится, если ваши мысли будут заняты планированием чужих действий.

Каждый раз, когда вы обдумываете, что должен сделать другой по отношению к вам, чтобы вам это понравилось, вы смещаете свой локус контроля. Вы выращиваете свои щипцы.

Посчитайте, сколько раз в день вы это делаете. Умножьте это количество на 5 см. Вот такой длины ваши щипцы. Они торчат из вашего тела как щупальца.

Сегодня постараюсь написать про ресурс секса, но секс – это тот ресурс, где деперсонализация людей выражена сильней всего. Именно поэтому разобраться с этим ресурсом так сложно. Взгляд на секс из внутреннего локуса совершенно непривычен.

Меньше всего внешний локус в имидже и учебе, в этих двух ресурсах люди лучше всего ощущают связь между желаемым результатом и своими действиями. Взял учебник, учишь теорию, решаешь задачи = осваиваешь новую область знаний. Сел на диету, ходишь в зал, подбираешь одежду = выглядишь лучше. А как выглядит внешний локус в этих ресурсах, понимаете? Кто опишет?

Как выглядит внешний локус в ресурсе семьи? А внутренний?

В любви тот и другой?

А в ресурсе здоровья?

Кто-нибудь опишет момент движения из внешнего положения локуса во внутреннее в любом ресурсе, которое четко и осознанно переживал?