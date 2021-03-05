 

Иван Ургант, Алена Долецкая, Ксения Раппопорт и другие на мероприятии благотворительного фонда

05.03.2021, 19:04, Разное
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В минувшую среду в пространстве сообщества Noôdome в Москве состоялась третья ежегодная церемония вручения премии интеллектуального волонтерства ProCharity фонда “Друзья”. Награды по итогам 2020 года присуждались сразу в пятнадцати категориях: призы получили волонтеры, фонды и компании, наиболее активно сотрудничающие с платформой. Ведущим вечера по традиции выступил Председатель попечительского совета фонда “Друзья” и амбассадор проекта Procharity, телеведущий Иван Ургант.

По такому случаю в одном пространстве собрались многие неравнодушные к благотворительности звезды, журналисты, бизнесмены и меценаты, в том числе: Сергей Капков, Ксения Раппопорт, Алена Долецкая, Александр Раппопорт, Елена Крыгина, Марианна Максимовская, Ксения Сухинова, Артем Королев, Евгения Милова, Мария Поденко, Александр Сирадекиан, Марк Гарбер, Олег Сысуев, Рубен Варданян и Вероника Зонабенд, Михаил Бройтман, Сергей Михайлов, Вячеслав Пивоваров и Илона Кесаева, Александр Семин, Сона Хачатрян и многие другие. Полина Аскери и Борис Белоцерковский пришли на церемонию по отдельности (напомним, в августе прошлого года бизнесмен и галеристка развелись). Гостей мероприятия, проведенного при поддержке Mattel, приветствовали сооснователи фонда “Друзья” — Ян Яновский и Гор Нахапетян, а также Председатель правления Оксана Разумова.

Александр Раппопорт и Ксения РаппопортЕлена КрыгинаАлена ДолецкаяИван УргантПолина АскериБорис БелоцерковскийСергей Капков и Евгения МиловаАртем КоролевКсения СухиноваМарианна МаксимовскаяПавел Артемьев



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