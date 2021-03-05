 

Мнение: 2 гвоздики для товарища Сталина. 05.03.2021

05.03.2021, 18:54, Разное
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Возложение цветов к могиле Сталина. Цветы возлагались как обычно в рамках акции "2 гвоздики для товарища Сталина" и от КПРФ, а также "Левого фронта". Мероприятие прошло по согласованию с комендатурой Кремля – на время возложения доступ к могиле открыли, а после возложения закрыли.

PS. Как выложат отчет с возложения, добавлю сюда.
PS2. Возложение цветов к памятнику Сталину прошло и в Новосибирске https://tayga.info/165264 с участием мэра города и других чиновников.

PS2. В городе Владимир местная топонимическая комиссия приняла решения назвать одну из улиц в новом микрорайоне Сталинградским бульваром. Голоса разделились – 10 за, 2 против. Местная демшиза осталась недовольной.

В рамках акции "2 гвоздики" было собрано 196 000 рублей и централизовано закуплено 5000 красных гвоздик.

Источник: Colonel Cassad



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