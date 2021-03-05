Россия и Беларусь договорились создать совместные центры для подготовки военных

05.03.2021, 18:52, Новости дня

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Россия и Беларусь 5 марта договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Соответствующее решение согласовали на совместной встрече в Москве министр обороны России Сергей Шойгу и глава минобороны Беларуси Виктор Хренин.

В ведомстве сообщили, что планируют разместить центры в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Беларуси.

На встрече стороны также обсудили “актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества”, отметили в министерстве.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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