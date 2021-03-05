Из Дунайского пароходства хотели незаконно вывести 455 единиц флота – СБУ

05.03.2021, 18:52, Новости дня

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Топ-менеджмент частного акционерного общества “Украинское Дунайское пароходство” пытался провести незаконное отчуждение имущества компании на сумму свыше 2 млрд грн, заявляют в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что сделку организовали под видом реорганизации деятельности пароходства. Во время нее планировали вывести с баланса компании 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры.

По данным СБУ, организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставной капитал иностранной компании.

“Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному министерству документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом. Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства”, – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли во время обысков в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки компьютерную технику и электронные носители информации; документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства; договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств; документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.

Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также при обысках нашли “большую сумму наличных в иностранной валюте”.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В “Украинском Дунайском пароходстве” 3 марта сообщали об обысках СБУ в рамках расследования дела по BSC Business Shipping Company, это венгерская дочерняя компания УДП.

В пароходстве считают преувеличенными и нецелесообразными действия оперативников и намерены обратиться в Кабинет Министров Украины, Министерство инфраструктуры, Офис президента и к центральному руководству СБУ, чтобы найти “цивилизованные пути сотрудничества”.

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