Как сейчас выглядит Борис Моисеев? В сети обнародовали фото 67-летнего артиста

05.03.2021, 18:52, Новости дня

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Советский и российский певец Борис Моисеев 4 марта отпраздновал 67-летие. Снимки именинника опубликованы на странице музыканта в Instagram.

Музыкант позирует на фото, стоя в центре компании на фоне гелиевого шара с поздравительной надписью. В свой день рождения он был одет в черные брюки и желтую свободную кофту на молнии. На одном из снимков Моисеев запечатлен с дистанционным пультом для телевизора в руках. На этом фото он позирует с улыбкой на лице.

“Здоровья, дорогой”, – отреагировала на фото российская певица Наталия Гулькина.

“С днем рождения”, – написала российская артистка Zara.

“Ну, вот мы вас и увидели. Выглядите хорошо”, – прокомментировали снимки фаны.

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Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro)

Борис Моисеев в 2010 году перенес первый инсульт, в 2015-м – второй. В 2020 году российский продюсер Андрей Разин заявил, что певец пребывает в беспамятстве, а музыкальный критик Сергей Соседов рассказывал, что когда в последний раз виделся с Моисеев, то артист уже с трудом передвигался.

Самые известные композиции из репертуара Моисеева – “Голубая луна”, “Дитя порока”.

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