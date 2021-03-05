Россия ведет дипломатически-вакцинационную игру – Данилов

05.03.2021, 18:52, Новости дня

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Продавая препарат от COVID-19 “Спутник V” за рубеж, Россия ведет дипломатически-вакцинационную игру, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом он заявил в интервью агентству “Укринформ”, опубликованном 5 марта.

Данилов прокомментировал вакцинацию населения соседних с Украиной Венгрии и Словакии российским препаратом против коронавируса “Спутник V”.

“Людям, предпринимающим попытку начинать с [президентом РФ Владимиром] Путиным какие-то процессы, надо заглянуть в историю. Нужно понимать, как все будет происходить и чем может закончиться… Если Россия действительно имеет вакцину, которая заслуживает признания в мире, то, прежде всего, делала бы прививки своему населению. Между тем уровень вакцинации в России весьма низок. Можем утверждать, что со стороны России ведется дипломатически-вакцинационная игра”, – сказал Данилов.

1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от COVID-19 “Спутник V” в количестве 200 тыс. доз. В Кошице военный самолет с препаратом на борту встречал Матович. Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.

Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Хотя препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам для использования в ЕС, его зарегистрировало Нацагентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, по состоянию на 1 марта его одобрили, по данным производителя, в 39 странах.

Согласно результатам опроса “Левада-центра”, проведенного в феврале 2021 года, препаратом от COVID-19 “Спутник V” готовы вакцинироваться менее трети россиян, 37% россиян побаиваются побочных эффектов после иммунизации.

Как сообщала на брифинге 5 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый укол от COVID-19 получило 5 млн россиян, две прививки сделали 2,5 млн граждан РФ.

По данным Федеральной службы государственной статистики России, на июнь 2020 года численность населения РФ составляла 146,7 млн человек.

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