Роспотребнадзор призвал мужчин не дарить подарки 8 марта

05.03.2021, 18:51, Разное

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала мужчин не дарить подарки женщинам 8 марта. По её словам, подарки имеют свойство переносить бактерии, способствующие распространению коронавируса.

«Исследования, проведённые отечественными учёными, позволяют сделать вывод, что именно 8 марта, как день подарков, может стать отправной точкой для распространения коронавирусной инфекции, ведь их количество превышает цифры в любой из других дней года. Нам благодаря вакцинации только удалось добиться снижения числа заразившихся, нужно сохранить эту тенденцию. А именно в марте наступает новый период, когда организм ослаблен из-за инсоляции, и иммунитет работает намного хуже, поэтому любая пыль от подарка может провести вирус в организм, например, духи через нос. В этой связи я призываю всех российских мужчин отказаться от дарения подарков и порадовать своих женщин просто красивыми словами. У меня так делает муж много лет, даже в отсутствие пандемии», – заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ведомство будет активно мониторить эпидемиологическую ситуацию после 8 марта. Если цифры будут расти, может быть введён временный запрет на дарение подарков сроком на 3 месяца.

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