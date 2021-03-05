 

В Тюмени мошенники обокрали жившую в будке женщину-инвалида

05.03.2021, 18:50, Разное
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В Тюмени мошенники обманом оформили кредиты на женщину-инвалида, которая жила в пластиковой будке. Они воспользовались тем, что несколько лет назад она потеряла паспорт.

В результате пострадавшая оказалась на грани выживания: полагавшиеся ей средства от государства уходили на погашение долга в 130 тысяч рублей. Прокурор Тюменской области организовал проверку по факту нарушения прав инвалида, возбуждено уголовное дело, сообщает Ura.ru.



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