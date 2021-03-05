Власти ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать удары ВСУ по окраинам Донецка

05.03.2021, 18:48, Разное

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Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) направили в ОБСЕ официальный запрос о необходимости зафиксировать экспертами удары ВСУ по окраинам Донецка. В результате применения вооружения было повреждено многоквартирное здание на севере города.

В заявлении отмечается, что Вооружённые силы Украины применили систему реактивного залпового огня, которая является под запретом. Именно поэтому сотрудников СММ ОБСЕ проинформировали незамедлительно после применения вооружения и указали район, по которому был нанесён удар с целью направить экспертную группу и зафиксировать повреждения, оставленные снарядами. При этом, как отметили в ДНР, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

Помимо территории, по которой был нанесён предположительный удар, в обращении указывается, что это первое применение вооружения с 16 мая 2018 года. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, несмотря на вышеуказанную информацию, призывал Украину вернуться к соблюдению режима прекращения огня, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».