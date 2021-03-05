 

Власти ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать удары ВСУ по окраинам Донецка

05.03.2021, 18:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) направили в ОБСЕ официальный запрос о необходимости зафиксировать экспертами удары ВСУ по окраинам Донецка. В результате применения вооружения было повреждено многоквартирное здание на севере города.
В заявлении отмечается, что Вооружённые силы Украины применили систему реактивного залпового огня, которая является под запретом. Именно поэтому сотрудников СММ ОБСЕ проинформировали незамедлительно после применения вооружения и указали район, по которому был нанесён удар с целью направить экспертную группу и зафиксировать повреждения, оставленные снарядами. При этом, как отметили в ДНР, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

Помимо территории, по которой был нанесён предположительный удар, в обращении указывается, что это первое применение вооружения с 16 мая 2018 года. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, несмотря на вышеуказанную информацию, призывал Украину вернуться к соблюдению режима прекращения огня, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Эвелина Бледанс оголила интимные части тела на камеру

15.12 / Работа в пижаме далеко не всегда приносит счастье – исследование

01.01 / Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году

21.12 / Парламентарии приняли новый бюджет Союзного государства

12.08 / 5 экологичных брендов, на которые стоит обратить внимание

09.12 / Эксперт назвал категорию устойчивых к COVID-19 людей

30.10 / В Саратове водитель Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика

17.01 / Мнение: Ветеринарное сообщество

16.02 / Бывшая возлюбленная Баскова Кальчева назвала причину расставания с певцом

10.02 / Мнение: Доходы в России и Китае, откуда взялась прибыль Теслы и заработок Яндекс-таксистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска