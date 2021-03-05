Минобороны РФ намерено увеличить численность военно-транспортной авиации
05.03.2021, 18:48,
Разное
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Министерство обороны РФ намерено увеличить численность военно-транспортной авиации. Из нескольких полков планируется создать полноценную авиационную дивизию.
Создание специальной третьей дивизии ВТА должно начаться сразу после официального введения в эксплуатацию новых самолётов Ил-76. В основе каждого полка планируется сделать по три тактических подразделения, на вооружении которых будет стоять минимум девять таких транспортников. Таким образом в распоряжении всего одной дивизии будет 27 передовых военно-транспортных самолётов российского производства.
В настоящий момент российская военно-транспортная авиация принимает непосредственно участие во многих миссия за пределами страны. Речь идёт не только о доставке гуманитарных грузов, но и специальной техники и даже военных. В пример приводится ситуация в Нагорном Карабахе, куда с помощью Ил-76 были переправлены силы российских миротворцев и боевая техника со всем снаряжением, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».
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