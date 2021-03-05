Украинцев удивил восторг крымчанки от маневров Су-30 над полуостровом

05.03.2021, 18:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинцев удивил неподдельный восторг жительницы Крыма от манёвров боевых Су-30 и Су-24 над полуостровом. Они с недоверием отнеслись к такому «соседству».

Женщине удалось запечатлеть момент, когда два истребителя совершали учебные манёвры над территорией полуострова, что и вызвало у неё восторженные возгласы. Несмотря на подавляющее большинство одобрительных комментариев от жителей Крыма, украинцы с большей осторожностью отнеслись к таким «соседям». В частности, один из комментаторов объяснил, что вряд ли бы жители Украины так радовались, если вдруг над их территорией начали летать Су-30 или Су-24. Его поддержали и другие пользователи отметив, что украинской авиации практически не осталось, и большинство самолётов летают исключительно на День независимости Украины.

Увидеть учебные манёвры крымчанке удалось возле аэродрома Бельбек под Севастополем. Именно там проходили учения Черноморского флота. В частности, пилоты отрабатывали нанесение ударов по морским целям условного противника, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».