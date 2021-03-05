Мнение: Вам в Китай? Приготовьтесь!

05.03.2021, 18:46, Разное

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А вот это звучит как абсурдистский анекдот от Петросяна – но это не анекдот, а самая что ни на есть реальность:

“Китай сделал анальные анализы на коронавирус обязательными для въезда в страну. Об этом сообщает The Times. Газета отмечает, что такое решение было принято, поскольку китайские эксперты считают данный вид анализов на коронавирус более точным, чем из горла или носа. Специальные пункты для проведения таких тестирований уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая”.

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/03/04/n_15694826.shtml

А вот Асланян про китайцев – вчера еще просто потряс меня своей филиппикой против Китая! Включил сдуру “Гараж” – а там ТАКОЕ:

“(про покупку китайского авто) Вы себя уговариваете, что эта машина, во-первых, прилично выглядит. Это правда. Она по отделочным материалам… вполне приемлема. У нее есть все повадки здорового автомобиля – она едет по прямой, она останавливается, она даже заводится, у нее работают поворотники и даже там есть какой-то климат-контроль. То есть все атрибуты нормального автомобиля в ней есть. Но при этом – у вас ведь точка отсчета ваш предыдущий автомобиль… – У меня Солярис. – Да. – Как часто вас Солярис подводил? – Еще ни разу. – И не подведет. Потому что Солярис – он же непритязательный. Это такие обычные ботинки. Немодные. Но удобные. И не протекают. И в них всегда комфортно.

И вы невольно полагаете, что если такой простенький корейский Солярис, да еще российской сборки, не доставляет хлопот, если он как вышколенный слуга – он вроде рядом, а его не видно – то Джили китайский (который внешне и выглядит привлекательнее), наверно, точно такой же.

Вы смотрите на чучело льва и исходя из этого делаете вывод, что лев

а)безобиден

б) не так уж зубаст

И вообще вы только что у него прошли под носом, и он вас не укусил.

Но это ведь только потому, что это ЧУЧЕЛО льва!

С 14-й минуты.

Китайский автомобиль – он сделан на стыке ненависти, жадности и технического прогресса. Основа технического прогресса – в основном воровство. В совокупности – у этой машины очень приличная упаковка, а внутри у нее – много компромиссных решений. Которые основаны на том, что мы, китайцы, во-первых, не все умеем делать, во-вторых – мы, китайцы, не все считаем нужным делать, и в-третьих: вы, пучеглазые, против нас, узкоглазых – вы вообще КТО? Мы, китайцы, нам 5 тысяч лет! И пока вы еще бегали в виде племен, мы уже умели воровать, грабить, у нас были изощренные казни и у нас была государственность!!

И вот этот макет в натуральную величину под названием “китайский автомобиль” – он полон сюрпризов. И эти сюрпризы начнут вылезать не сразу… китайцы это люди, которые умеют врать. Китайцы блистательно врут, какие они развитые и технологичные.

Основа китайского общества – это ненависть. Это ненависть к работодателю, это ненависть к клиенту, это ненависть к бледнолицему человеку. Они это, конечно же, скрывают – потому что они не могут это сказать прямо. Мы у себя в России, глядя на любой свой продукт – колбасу, хлеб, автомобили, ботинки, асфальт – видим, что делают их люди, которые не то что ненавидят, но которым глубоко безразлично и бессовестно все то, что они делают. Естественно, мы с вами недовольны тем, что у нас тут делают. А представьте себе, если бы все это – хлеб, дороги, асфальт, дома – делали бы люди с изощренной ненавистью?

Они ненавидят не то чтобы русских или там белорусов; нет, они ненавидят всех, кто не узкоглазый… Вы покупаете китайский макет автомобиля в натуральную величину – и думаете, что раз он у вас сразу не умер, то у вас иллюзия: “Солярис-то был неплох, но этот – явно лучше!” Проходит немного времени, и начинаются какие-то проблемки. И вы эти проблемки воспринимаете не как системные, а как недоразумение. Ну, чего-то отвалилось, ну бывает… Ну, еще раз что-то отвалилось… Ну, потекло. Ну, стукануло. Не, ничего страшного!

Для внутреннего рынка у них чуть-чуть по-другому – не значит, что лучше; китаец ведь ненавидит и китайца тоже – просто бледнолицего он ненавидит чуть больше.

Резюме: вы покупаете машину, в которой будет много сюрпризов, обнаружите вы их не сразу, а вот потом избавиться от этого автомобиля будет трудно. На старте вы выиграете 300 тысяч, а при продаже – потеряете 50-60%… потому что подержанного “китайца” у вас никто не купит”.