 

Минобороны поздравило с 8 марта 100-летнюю ветерана войны

05.03.2021, 18:38, Новости дня
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Министерство обороны РФ поздравило с Международным женским днем 100-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Шелковникову.

«В городе воинской славы Воронеже в преддверии Международного женского дня военнослужащие устроили праздник для ветерана Великой Отечественной войны, участницы Сталинградской битвы Екатерины Андреевны Шелковниковой, которой 10 февраля 2021 года исполнилось 100 лет», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

Уточняется, что ветерана поздравил заместитель министра обороны  Юнус-Бек Евкуров: он вручил женщине медаль «Памяти героев Отечества», подарки и букет цветов, а также пожелал ей крепкого здоровья и поблагодарил за ратный и трудовой подвиги.

Екатерина Шелковникова родилась 10 февраля 1921 года в селе Отрадное Новоусманского района Воронежской области. В 1942 году добровольно ушла на фронт. Участвовала в боях за Сталинград, освобождала Украину и Польшу. Встретила Победу в Кенигсберге в звании старшего сержанта. После войны работала на воронежском заводе «Автозапчасть».



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