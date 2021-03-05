Ульянов: Отказ от резолюции по Ирану предотвратил международный кризис

05.03.2021, 18:38, Новости дня

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Отказ Великобритании, Франции и Германии вносить проект резолюции по Ирану на голосование в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) помог избежать серьезного международного кризиса, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене и управляющий от РФ в СУ МАГАТЭ Михаил Ульянов.

«Основная интрига завершившегося Совета управляющих была связана с проектом резолюции по Ирану, который продвигали Великобритания, Германия и Франция. По нашей оценке, этот проект был как минимум несвоевременен, потому что он мог привести к неконтролируемой эскалации с вероятностью перерастания в серьезный международный кризис. Этого удалось избежать. «Евротройка» в последний момент приняла решение не ставить свой проект на голосование, он даже не был внесен официально, были распространены только неофициальные наброски. Здравый смысл восторжествовал», – сообщил Ульянов, передает ТАСС.

По словам дипломата, особенно важно, что теперь открылся путь к тому, «чтобы активизировать переговорный дипломатический трек с тем, чтобы найти конкретные пути возвращения и Ирана, и Соединенных Штатов к полному выполнению их обязательств по ядерной сделке». При этом сам переговорный процесс будет проходить в гораздо более благоприятных условиях, чем в случае принятия резолюции. «Принятие резолюции могло бы даже вообще перечеркнуть переговорный трек на какое-то время. Можно сказать, что восторжествовала российская линия. Это потребовало усиленных консультаций, переговоров за кулисами сессии Совета управляющих. Переговоров по столицам, в Вене. Итог хороший», – подчеркнул Ульянов.

Российский постпред также указал, что отказ от резолюции позволит продолжить проверки МАГАТЭ в Иране в рамках достигнутой между ними договоренности в феврале. «Проверки и мониторинг в Иране продолжатся в нормальном режиме в соответствии с теми договоренностями, которые сумел достичь гендиректор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси в ходе своего визита в Тегеран 20-21 февраля. Эти договоренности о взаимопонимании позволяют обеспечить достаточный уровень проверок даже в отсутствие дополнительного протокола, действие которого было приостановлено иранской стороной во исполнение национального закона», – резюмировал российский постпред при международных организациях в Вене.

Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.

Ранее СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщили, что Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде пояснил, что время для встречи по ядерной сделке, учитывая позиции США и Европы, является неподходящим.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что «это не последнее слово Ирана», решение которого связано с «негибкими позициями некоторых государств». Ульянов считает, что «многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ».