Мнение: Но это неточно

05.03.2021, 18:16, Разное

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Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 вырастут на 2,3%, а в 2022 на 1,8% – после падения на 3,5% в 2020, следует из консенсус-прогноза ВШЭ.

Во-первых, конечно, надо бы дожить до этих светлых времен, когда реальные располагаемые доходы начнут расти. Пока это все "консенсус-прогноз", то есть, мечты. Во-вторых, потрясающий рост на 2,3, а затем и на 1,8 процента в реальности – это возвращение к докарантинному уровню. И только. То есть, вся суть "консенсус-прогноза" заключается в том, что если повезет, то мы будем жить так же паршиво, как и в начале 20 года. Но для этого нужно, чтобы повезло, и главное – это опять всё будет в будущем. Но никак не в настоящем.

Будущее – это такая любопытная категория, которая никогда не наступает. Оно всегда будет. И где-то там, в сияющих далях, мы уже видели то наступление эпохи коммунизма, то чуть более приземленную цель в 2700 долларов в месяц на человека и 100-метровые квартиры, мы уже догоняли Португалию, хотя теперь хорошо бы не пропустить вперед Нигерию. Ну, а сейчас будущее скукожилось до роста на 2 процента от практически ничего.

Ответ на происходящее известен. Власть рисует маниловские кисельные берега, которые никогда не будут реализованы в реальной жизни, просто потому, что не в состоянии решить вообще никакую задачу, которую можно пусть и со скрипом, но отнести к проекту развития. Власть не может ни создать такой проект, ни тем более реализовать его. Она – банкрот и импотент.

Я тут наткнулся на любопытную инфографику. То есть, ничего нового в целом, конечно, в ней нет, но она прекрасно характеризует экономические таланты действующего режима:

Если подъем 1999-2000 года был связан с девальвацией 1998 года, когда промышленность сумела хоть как-то вздохнуть, то уже с 2001 года рост экономики пришелся на период растущих цен на нефть. И закончился в 2008, как только эта благословенная манна начала приходить к своей реальной стоимости. Но даже в этот исключительно благоприятный период российская экономика не смогла даже приблизиться к девальвационному эффекту 2000 года.

Подъем экономики в середине нулевых был обеспечен только одним, да то внешним и полностью несистемным фактором – ценами на углеводороды. После катастрофического провала 2009 года положение вроде бы выправилось, но падающий тренд лучше всего демонстрирует источник этой благостной картинки – система просто прожирала накопленные в середине нулевых быстро истощающиеся запасы. В целом рост экономики в десятые в среднем на 0,8 процентов после почти 7 процентов в нулевые демонстрирует все то же самое: у режима не было, нет и уже никогда не будет никакого проекта развития. Он просто не понимает, что это такое. Случайный джек-пот проеден, и Путин повторил истории (несть им числа), когда маргинал и неудачник выигрывает в лотерею миллионы долларов, спускает их за пару-тройку лет и возвращается обратно в свой бомжатник. И всё потому, что он не понимает, как можно жить иначе.

Бандиты и рэкетиры из девяностых, хапнувшие власть в начале нулевых, точно так же сорвали джек-пот, но понятия не имеют, что с ним делать. Отсюда и эти безумные цыганские дворцы, виллы, Олимпиады и 600 миллиардов долларов, спущенных на поддержку братских мафиозных режимов по всему миру. Они как были мелкими гангстерами из питерских подворотен, так и состарились ими же.

Вывод из сказанного вполне очевиден: никакая пропаганда не в состоянии бесконечно врать и пудрить мозги про их нечеловеческий гений. Эта публика никогда и ни при каких обстоятельствах не была и не будет способна на строительство нормальной экономики, человеческой социальной системы, науки, образования, она не понимает, что такое технологии – это все не про них. Они не могут без иностранной помощи проложить сто километров трубы под водой на мелководье. У них уже почти перестали летать ракеты, Они не в состоянии поставить на вооружение новый танк. Все, на что они способны – это на 8-битовые мультфильмы в стиле приставок "Сега" про несокрушимую мощь. Да и то половину кадров в этих мультфильмах они воруют с ЮТуба.

Поэтому и цели все более приземленнее. Через два года они максимум, что обещают – это возвращение к уровню до карантина. Но даже это неточно, а потому называют свои обещания "консенсус-прогнозом". То есть, мы, конечно, понятия не имеем, откуда взялись эти цифры, но посовещались тут с группой коллег и решили – а вдруг?

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