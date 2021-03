Принц Уильям и Кейт Миддлтон поговорили с мальчиком, оставшимся в живых благодаря их проекту Shout

05.03.2021, 18:14, Разное

В сложившейся внутрисемейной обстановке принцу Уильяму и Кейт Миддлтон все сложнее сохранять собственное ментальное здоровье, тем не менее они продолжают помогать в этой сфере другим. Сегодня они созвонились с 12-летним мальчиком и его семьей (имена всех участников остались нераскрытыми), который не покончил жизнь самоубийством благодаря тому, что вовремя обратился за помощью к волонтерами проекта Shout.

Страдая от панических атак и тревожности, которые усугубила пандемия коронавируса, подросток решил расстаться с жизнью, но что-то побудило его обратиться за помощью в сервис герцога и герцогини Кембриджских. После переписки с волонтером мальчик по его совету позвонил в полицию и попросил ему помочь. На вопрос герцогини, следует ли уделять больше внимания проблемам психического здоровья молодежи, молодой человек ответил:

Эта тема довольно часто игнорируется в современных школах, так что осведомленность в этом смысле имеет большое значение.

А отец юноши добавил, что у них с женой нет никаких сомнений в том, что жизнь их сына спасена только благодаря такому проекту, как Shout:

Мы знаем, что разговор, который состоялся между Shout и нашим сыном, стал ключевым для него, и он не совершил ничего такого, о чем мог бы потом очень жалеть. Это потрясающе!

Earlier this week, @KensingtonRoyal spoke via video call to a family whose young son had reached out to Shout 85258 for support when he was at crisis point to hear his story and the importance of in the moment text support.

Find the full story here: https://t.co/0e0INqcFEvpic.twitter.com/sS4eeyNZys

— Shout 85258 (@GiveUsAShout) March 5, 2021

Напомним, компания Heads Together, в рамках которой был запущен этот проект, была основана Уильямом, Гарри и Кейт почти пять лет назад. Чуть позже к ней присоединилась и Меган Маркл. В разработке Shout также принимала участие американская компания Crisis Text Line. По словам принца Уильяма, это стало возможным благодаря большому вложению королевского фонда – он выделил на инициативу 3 миллиона фунтов (это чуть больше 254 миллионов рублей).

Горячая линия работает 24/7 и соединяет людей с обученными волонтерами, которые помогут им выйти из состояния кризиса, чтобы потом уже предоставить долгосрочную помощь в решении проблемы. Общение с волонтером происходит в чате, это анонимно и безопасно. Вы можете обратиться за советом из любого места: дома, школы, работы или транспорта,

– рассказывал о проекте принц Уильям.

В прошлом году Уильям вместе с 2000 волонтерами также помогал людям, оказавшимся в кризисной ситуации, с помощью этого сервиса. Наследник престола принимал звонки и сообщения, поступающие на горячую линию Shout 85258, и помогал людям найти решение их проблем.

Только за первый год работы волонтеры провели более 300 тысяч текстовых сеансов с людьми, находящимися в кризисных ситуациях. Отмечается, что 65% из тех, кто обратился за помощью, – люди в возрасте до 25 лет. В прошлом году Shout был также сфокусирован на помощь врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.