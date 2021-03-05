Ани Лорак засветилась с бывшим мужем на презентации клипа. Фото

05.03.2021, 18:02, Новости дня

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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак посетила мероприятие, организованное российским артистом Филиппом Киркоровым, вместе с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и девятилетней дочерью Софией. Совместное фото экс-супругов с дочерью опубликовано 5 марта на странице фан-аккаунта артистки.

На фото София Налчаджиоглу запечатлена на фоне розового баннера на руках у отца и стоящей рядом матери. Во время съемки Ани Лорак показала жест, который означает победу.

“Презентация клипа [подопечной Киркорова Натальи Гордиенко, представляющей Молдову на конкурсе “Евровидение 2021] Sugar”, – говорится в подписи к фото.

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Публикация от anilorak team (@anilorak.team)

На своей странице в Instagram Ани Лорак разместила снимки, сделанные на фоне этого же баннера, но без участия Налчаджиоглу.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а в конце февраля 2021 года они отдыхали в Буковеле.

В начале марта бывший муж певицы обнародовал в сети совместные снимки с дочерью, показав как они вместе готовят завтрак.

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