Только на охрану “трубы Медведчука” нужны десятки миллионов гривен в год – Коболев

05.03.2021, 18:02, Новости дня

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На содержание украинского участка нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление” нужны миллионы, когда он сможет официально работать и приносить деньги в бюджет – пока неизвестно. Об этом в интервью “Радио НВ” заявил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Я пока не могу назвать точную цифру, но думаю, что речь идет о миллионах, а то и десятках миллионов гривен на протяжении года как минимум на охрану”, – сказал он.

Коболев отметил, что в будущем, когда нефтепровод заработает “прозрачным и цивилизованным способом”, то, по предварительным ожиданиям, сможет по меньшей мере оплачивать свое существование, поскольку это прибыльный и рентабельный бизнес.

Он также добавил, что не знает, будет ли нефтепровод передан на баланс “Укртранснафти” после возврата в собственность государства.

Он напомнил, что сейчас нефтепровод был арестован судом и передан “Укртранснафті” на сохранение. В компании надеются, что получат право его эксплуатации, но пока что могут только хранить переданное им имущество.

“Сможет ли она попасть на баланс “Укртранснафти” – это вопрос следующего шага. Мы сейчас заканчиваем инвентаризацию, после чего мы сможем понять – какое где топливо находится в трубе, какое топливо кому принадлежит, в каком состоянии сама труба, где собственность государственная, где негосударственная. Выяснив все эти обстоятельства, мы сможем принять решение, кажется ли нам целесообразным управлять этой трубой и возможна ли она в принципе как прозрачный и цивилизованный бизнес… тогда можно будет принять решение – это “Нафтогаз”, или государство заберет ее в другое место”, – рассказал Коболев.

Как долго продлится этот процесс, отметил он, зависит от решений судов.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании “Прикарпатзахідтранс” отрицал.

Как пишет издание “Бабель”, хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК “Транснефтепродукт” не передала права на трубопровод.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест.

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