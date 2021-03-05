 

Реконструкция станции Внуково МЦД-4 близка к завершению

05.03.2021, 18:00, Разное
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Сейчас пассажиры станции Внуково пересекают железнодорожные пути по настилу, отметил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. После окончания реконструкции можно будет безопасно пересекать пути и выходить на платформы по крытому надземному переходу, сказал он.

По словам Ликсутова, надземный переход будет удобен в том числе маломобильным пассажирам: родителям с колясками, пожилым людям.

“После запуска МЦД-4 интервал движения поездов сократится, а количество путей увеличится до четырех”, – сообщил руководитель столичного Департамента транспорта.

Работы на станции Внуково завершены на 80%. Готова островная платформа, смонтирован навес для защиты пассажиров от осадков. Сейчас строители продолжают отделочные работы в надземном переходе и вестибюлях.

Прилегающая к станции территория тоже преобразится. Там появятся четыре автобусные остановки. Пройти до них от станции можно будет по удобным дорожкам с навесами.

Для автомобилистов организуют разворотное кольцо, перехватывающие парковки на 805 мест и многоуровневый гараж. Также появятся новые пешеходные переходы, пункт проката велосипедов, стоянка для такси.

МЦД-4 планируется запустить до 2024 года. Длина диаметра составит 86 километров, пассажирам будет доступно 39 станций. Маршрут соединит подмосковную Апрелевку и Железнодорожный.

Новый диаметр улучшит транспортное обслуживание 23 районов столицы с населением свыше 2,5 миллиона человек. На 18 станциях МЦД-4 можно будет сделать пересадку на станции метро.

В текущем году на МЦД-4 откроют семь вокзалов. Из них пять – после реконструкции: Внуково, Кокошкино, Мещерская, Матвеевская, Толстопальцево.

Первые Московские центральные диаметры открылись в ноябре 2019 года. Первый диаметр связал Одинцово и Долгопрудный, второй – Подольск и Нахабино.

Пассажиров перевозят современные поезда “Иволга”. Интервал движения сокращен до пяти минут в час пик. Благодаря МЦД жители ближайшего Подмосковья экономят значительные средства на поездках. Всего планируется запустить пять диаметров.



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