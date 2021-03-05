Программа подготовки наблюдателей для выборов охватила 55 регионов

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05.03.2021, 18:00, Разное
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Программа разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) при поддержке Общественной палаты России. На этой неделе семинары прошли в Самарской, Тульской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге и Забайкальском крае.

С момента старта программы прошло 42 семинара. Учебная программа охватили представителей 55 российских регионов.

До конца текущей недели эксперты НОМ и тренеры в сфере коммуникаций проведет еще 42 межрегиональных семинара. Они подготовят преподавателей, которые будут обучать наблюдателей для предстоящих выборов в Госдуму.

Всего планируется провести 56 семинаров. Заключительные мероприятия пройдут в конце марта в Оренбургской, Смоленской областях, а также в Приморском крае и Карелии. После этого начнется подготовка корпуса независимых наблюдателей.

К сентябрю 2021 года планируется подготовить 100 тысяч наблюдателей. Они будут следить за чистотой выборов в Госдуму и региональные парламенты.

К программе присоединились представители ведущих политических партий. Среди них – “Единая Россия”, ЛДПР, “Гражданская платформа”, “Родина”, “За правду”, “Патриоты России” и другие политсилы.

Практические кейсы и инструменты моделирования позволяют участникам семинара погрузиться в различные ситуации выборного процесса, отметил профессор Самарского университета, эксперт НОМ Виктор Полянский.

“Организаторы разработали программу с учетом новых требований, сформулированных законодательством и практикой, что в конечном итоге, обеспечивает хороший образовательный и практический эффект», – уверен он



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