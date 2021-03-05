Минздрав России оценил воздействие новых подтипов COVID-19 на детей

05.03.2021, 17:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Все дети, инфицированные COVID-19, нуждаются в особенном внимании. Минздрав РФ проанализировал воздействие новых подтипов ковида на малышей и подростков.

Представитель российского Министерства здравоохранения Лейла Намазова-Баранова объяснила на ХХIII конгрессе педиатров, что новые подтипы ковида не ухудшают состояние заражённых детей. Тем не менее, все инфицированные SARS-CoV-2 должны находиться под пристальным вниманием квалифицированных специалистов.

По информации Роспотребнадзора, инфицироваться COVID-19 могут дети любого возраста. В ходе недавнего исследования было выявлено, что в клетках слизистой носа малышей меньше рецепторов ACE2, который коронавирус использует для заражения. Что касается заболевших детей, то зачастую болезнь протекает в лёгкой форме и напоминает обычное ОРВИ. Однако нередки и классические симптомы ковида (лихорадка, насморк, кашель, боли в мышцах), усиливающиеся рвотой, диареей и болями в животе.

Зарубежные медики согласны с российскими коллегами, они также призывают родителей внимательно следить за симптоматикой у детей, заболевших коронавирусом, поскольку может появиться мультисистемный воспалительный синдром (Кавасаки). Он проявляется лихорадкой и сыпью, нередко возникают диарея и раздражение глаз, а также опухают лимфатические узлы.

Источник: www.osnmedia.ru