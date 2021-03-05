Сергей Жуков ищет молодого близнеца для съемок в сериале

05.03.2021, 17:58, Разное

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Сергей Жуков рассказал о намерении найти двойника для съемок в новом сериале о коллективе «Руки вверх». По словам исполнителя, актер должен быть в возрасте от 18 до 20 лет.

На своей странице в Instagram Жуков обнародовал несколько архивных фото для того, чтобы артисты понимали, какой от них требуется внешний вид. Информация о проекте пока держится в секрете, но певец отметил, что лично будет принимать участие в его реализации.

«Я ищу того, кто сможет сыграть меня в кино. Очень важно, что речь идет именно о молодом человеке, а точнее – юноше. Я сам посмотрю все фото, которые вы выложите с отметкой моей страницы, и выберу лучшего. По возможности, сообщите моим потенциальным двойникам, что у них появился шанс поработать со мной», – пояснил Жуков в описании к фото.

В одном из недавних постов артист признавался, что ему приходилось оказываться на грани смерти. По его словам, речь идет о некой незначительной травме, которая могла привести к серьезным последствиям.