 

Выход блокбастера с Вином Дизелем «Форсаж 9» перенесли на июнь

05.03.2021, 17:58, Разное
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Выход очередной части блокбастера «Форсаж 9» с Вином Дизелем в главной роли перенесли на лето. Премьерный показ в кинотеатрах должен состояться 25 июня.
Студия Universal не намерена отказываться от франшизы «Форсаж», и уже на очереди девятая часть. Несмотря на готовность киноленты, её показ уже переносили. Сначала новый блокбастер должен был выйти на большие экраны в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы. Из-за этого дату премьеры перенесли на 25 мая 2021 года, но теперь в студии рассказали об очередном переносе. Любители брутального и порой невероятно везучего Доминика Торетто (Вин Дизель) смогут окунуться в новые приключения главного героя не раньше 25 июня. Именно тогда должен состояться первый показ «Форсаж 9» в кинотеатрах. В Universal не стали комментировать причины задержки.

Первая часть «Форсаж» 2001 года выпуска была очень хорошо встречена зрителями и критиками. Она также позволила студии многократно окупить затраты на фильм, так как при бюджете в 38 млн долларов он собрал 207 млн долларов во всём мире. Небывалый успех и подтолкнул Universal выпустить полноценную франшизу, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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