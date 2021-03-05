 

«Вы обещали, что против меня майданов не будет» – Пашинян подал в суд на Джорджа Сороса

05.03.2021, 17:51, Разное
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Европейский суд по правам человека рассмотрит иск премьер-министра Армении Никола Пашиняна к американскому миллиардеру Джорджу Соросу.

По мнению истца, Сорос должен был гарантировать защиту его режима от попыток свержения путём цветной революции.

До избрания на должность премьер-министра Пашинян работал сотрудником в армянском отделении Фонда Джорджа Сороса. По условиям трудового договора, организуемые фондом мирные государственные перевороты не должны ущемлять права и обязанности сотрудников.

По мнению Пашиняна, Сорос нарушил условия договора и обязан выплатить неустойку, а также предоставить в распоряжение Пашиняна более стабильное государство, где он сможет продолжить работу в качестве премьер-министра, не подвергаясь нападкам оппозиции.

– Я вам говорил – а если не прокатит? А если свергнут? Вы меня успокаивали, мол, не кипишуй, у меня всё схвачено. Вы же мне сами сказали, что все цветные революции за последние 20 лет – ваша работа, и меня свергать не будут. А теперь посмотрите в глаза людям, которые вышли на майдан в Ереване, и скажите им, чтобы они оставили меня в покое. Не можете? Тогда сами управляйте этой долбанной Арменией, а мне дайте страну поспокойнее! – заявил Никол Пашинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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